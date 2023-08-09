【禁播榮光】高院拒批《願榮光》禁制令　律政司提上訴指特首證明書應予以最大比重

▲ 高院早前拒就《願榮光》批出禁制令，律政司就判決提出上訴。資料圖片

律政司司長早前申請禁制任何具煽動意圖侮辱國歌等4類行為，傳播歌曲《願榮光歸香港》，高院法官陳健強早前拒批臨時禁制令。律政司本周一（7日）決定提出上訴，今（9日）將上訴理據上載至律政司、政府一站通及警方網頁。據律政司指，法官未有考慮到國家安全是最為重要，並具壓倒一切的原則，在法律上屬犯錯﹐又指《港區國安法》訂明特首證明書對法院具約束力，故法官處理國安事務時需給予最大比重。

申請人律政司司長；答辯人為從事相關禁制行為的任何人。高等法院法官陳健強早前拒就本案批出臨時禁制令，律政司本周一（7日）決定提出上訴，今（9日）將草擬上訴通知書連同上訴許可申請傳票，上載至律政司、政府一站通及警方網頁。

據律政司於草擬上訴通知書指，法官未有考慮到國家安全是最為重要，並具壓倒一切的原則，又指法官早前僅給予重大比重，而未有給予最重要的比重，法律上屬錯誤。

律政司指，法官亦未有充分考慮臨時禁制令對4項非法行為的效用。行政長官早前已發出證明書，證明有關4項行為對國安安全構成風險，而《港區國安法》訂明該證明書對法院具約束力，故法官處理國安事務時需予以最大比重。

律政司又指，法官僅關注於現行刑事法例的阻嚇性是否大於臨時禁制令，而沒有考慮當中涉及的公眾利益。律政司指，法官亦沒有考慮臨時禁制令或能協助對刑事罪行的執法行動，臨時禁制令會阻嚇一般市民，執法機構亦因而可以集中資源調查頑固的罪犯。

法官早前同意教育大眾或比臨時禁制令更有效，律政司認為相關說法未有證據證明，且與現實脫節，指法庭命令具法律效力，較公共教育更有效地要求市民守法。

法官早前亦曾提及臨時禁制令或與相關刑事法律存有衝突，律政司認為法官就此項在法律上犯錯，指相關《港區國安法》制度僅適用於刑事訴訟，而非藐視法庭。

律政司指，《港區國安法》並未有規定可能構成危害國家安全的罪行必須完全透過刑事起訴來防止，相反，《港區國安法》規定司法機構應充分執行《港區國安法》和香港現行的其他相關法律，故法院的民事和刑事管轄權並沒有與《港區國安法》不相容之處。

法官早前指臨時禁制令或會造成寒蟬效應，律政司指相關非法行為已被刑事法例所禁止，並產生一定阻嚇性，臨時禁制令僅擴大阻嚇性，故法官毋須就此作出考慮。

法官早前亦關注到造成一罪兩審問題，律政司認為當有人受到刑事及民事檢控時，法庭亦會確保被告不會受到不公平待遇。

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記者：梁錦麟