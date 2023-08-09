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【猴痘】再多一名病人確診猴痘　累計增至27宗個案

社會 19:33 2023/08/09

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(資料圖片)

衞生防護中心今日（9日）表示，一名過往健康良好的47歲男病人，為早前公布確診個案的密切接觸者。中心進行接觸者追蹤時，發現該名47歲病人於昨日（八月八日）開始出現局部皮疹和淋巴結腫大。病人現時已入住瑪麗醫院，情況穩定。

中心正就個案繼續進行流行病學調查，包括接觸者追蹤。中心會將個案通報世界衞生組織。

中心早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午九時至下午五時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。中心同時提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

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責任編輯：陳展棋 

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