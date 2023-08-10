【東張西望】患抑鬱症聾啞父出院不足一日墮樓亡　孤女哭訴院方安排草率【有片】

▲ 21歲的孤女Eva在3年來承受喪父之痛的悲慘事。

TVB《東張西望》在昨晚（8月8日）報道21歲的孤女Eva在3年來承受喪父之痛的悲慘事。

Eva患抑鬱症58歲聾啞人士鍾先生在2020年4月因情緒問題入住葵涌醫院，在同年5月6日獲醫院批准出院，惟出院翌日後不足24小時墮樓自殺身亡。

醫生強調鍾先生在出院前沒有自殺傾向、想工作，但Eva指爸爸稱完全是不想工作，與醫生的說法是完全不同。她又指在爸爸入院前未看過他有自殘的情況。

鍾先生的妹妹指院方不斷推卸責任，認為評估不足、診斷不正確！

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鍾先生因抑鬱症惡化住院

在2017年，鍾先生的太太急病離世，家庭的生活重擔也落在他的身上，直至2020年4月，鍾先生的抑鬱症再次惡化，需到急症室求醫，後來在4月21日在葵涌醫院留醫。

Eva接受主持李旻芳訪問時指爸爸失眠10天、頭痛，並因疫情關係，只能由一直用上的手語翻譯員陪伴入病房。Eva指主診醫生強調雙方溝通沒有問題，會用紙筆溝通。

自鍾先生入院一星期後，院方建議鍾先生可以出院，而鍾先生的妹妹堅持需由手語翻譯員直接與鍾先生溝通，結果又需多等一星期。

▲ Eva接受主持李旻芳訪問。（影片截圖）

出院後翌日自殺身亡

在5月6日，鍾先生獲安排出院，Eva指爸爸的情況是很差，指爸爸用手語表達自己不想工作、想「打針死」，而不是院方所指的「好想出院返工」。

Eva指爸爸出院後，在家樓下用頭撼升降機，又指爸爸稱自己的腦很混亂。在翌日早上，Eva獲保安告知，指鍾先生已墮樓自殺身亡。

Eva稱院方回覆指爸爸在出院前沒有自殺傾向，故批准他可出院，又指院方不可控制病人的行為，並請Eva節哀順變。

▲ Eva指爸爸稱自己想「打針死」，她理解是指「安樂死」。（影片截圖）

手語翻譯內容有問題？

Eva在節目哭訴指，醫院評估其父身體狀況出院安排草率，指出只有小學程度的聾啞父入院後難與前線醫護溝通治療外，院方更沒有即時提供手語翻譯，入院16日，只見過一次手語翻譯員。

同時，Eva質疑手語翻譯員的翻譯內容，翻譯員強調鍾先生想盡快出院煮飯給Eva吃，但其實父親不懂煮飯。

鍾先生的妹妹要求院方交代手語翻譯員的資料，但院方一直回覆「冇資料」。直至2023年，即是相隔3年多、出庭前一天，就指找得到該手語翻譯員。

她續說：「你幾專業、幾有權威性嘅評估表格，如果前線同事係亂咁寫、求其嘅話，都係一張廢紙，係無用㗎！」

▲ 鍾先生的妹妹要求院方交代手語翻譯員的資料。（影片截圖）

被裁定「精神紊亂下自殺」

父親離世3年，Eva自言仍未放下希望討回公道，申請法援要求死因聆訊，可惜未獲審批。

唯有自己籌數十萬來打官司，死因聆訊結果最近出爐，指鍾先生是「精神紊亂下自殺」。

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