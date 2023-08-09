【P1X3L成員】吳啟洋27歲生日　粉絲做義工兼助養動物

昨日（8月8日）是P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）的27歲生日，今年近百粉絲跟偶像渡過了一個「夢幻派對」，粉絲們更將心思放在領養和義工上，令Phoebus感覺十分有意義！

日前，近百粉絲為Phoebus生日派對佈置成一個婚禮場地，氣氛相當甜蜜，幻想跟偶像行禮，主角表示：「多謝每一位bus bus既支持，多謝呢段時間有去現場支持我、又或者不斷默默地係背後付出嘅buses，睇到大家既生日應援我好感動好開心，希望我都可以為大家做到更多的事，一齊努力！」

在生日正日當日，Phoebus表示跟家人食一餐飯已經心滿意足。

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助養Big George

今年fans club用Phoebus的名義成立「吳啟洋義工團」，到訪兔宿進行義務清潔和探訪，希望藉住今次的義工活動喚醒更多人對兔宿的關注。

此外，fans club亦助養了一隻住在英國德文郡的羊 — Big George，來自一個家庭式經營的慈善團體Fleecehaven，主要照顧退休及被救助嘅羊。

這隻羊的相片非常可愛, 而且更同P1X3L團員George撞名，所以粉絲們二話不說就決定以Phoebus名義助養Big George。

Phoebus直言：「每當粉絲去幫助小動物又或者用錢去做善事，都覺得佢哋好善良而且好有心，今次去助養Big George

（希望George可以生生性性，講笑）係我第一次聽見助養小動物，多謝buses。」最後Phoebus的生日願望希望可以開騷。

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