【中大醫院】中大醫院定位系統設「地理圍欄」功能　防止高風險病人走失

▲ 中大醫院採用「地理圍欄」技術，可以防止病人走失。(林宇翔攝)

公立醫院早前出現病人於急症室等候期間不幸離世的事故。中大醫院為保障病人安全，設立病人實時定位系統，為產婦及嬰兒、有認知障礙症的長者、以及新冠病人，提供定位服務。院方採用超(UWB)寬帶的技術，全院於天花板裝置1300個感應裝置，只要病人配載手帶，醫護人員可以於10秒內追蹤病人身處於醫院的位置。

系統有「地理圍欄」(Geo-fencing)功能，只要病人配載手帶，醫護人員可以於10秒內追蹤病人身處於醫院的位置，如果病人「走失」，會有警示提醒醫護人員，亦設有回放的功能，以重看病人的行蹤。系統亦適用於門診的病人，醫護人員可以於手帶中傳送指示，提醒候診病人需要前往的診症室。超寬帶的技術亦同樣適用於院內設備的追蹤。院方職員表示，不少儀器例如輪椅均需要經常移動。以往移動到一個地方後，如需要尋回十分困難。透過定位技術，職員可以於系統中掌握設備的位置，減省不少人力物力。

中大醫院全院的病床亦配備資訊娛樂系統。除了可以看電視、聽音樂外，最重要是系統設有軟件予家人視像溝通。職員表示，系統可以生成網址，家屬獲得後按進網址，就可即時透過院內系統與病人溝通，一部系統最多可以給予4名病人使用。職員指，即使醫護人員不在場，病人亦可自行操作系統。

院方亦與華為合作，成立創新實驗室。華為香港與香港中文大學醫院昨日宣布簽署戰略合作備忘錄。雙方將探討在醫療領域推廣及應用5G、毫米波等創新技術，攜手推動新技術臨床應用，促進香港智慧醫院建設發展及數碼轉型。

院方於實驗室的病床中，設立亳米波通訊感知的裝置，檢測病人的呼吸及心跳，以及病人的高度變化，以監察病人站著、坐著及跌倒的狀態，過程中無需與病人接觸。職員表示，技術會將有線數據轉移至病房的盒子，再由Wi-Fi傳至伺服器，系統會識別病人的風險，並提醒醫護人員。

中大醫院院長馮康表示，實驗室應用暫時以教學為主，日後希望進一步加強臨床應用，包括生命表徵即時的監測，他指，長者及內科病房較適合防跌系統，日後會找一兩個病房作試驗。馮康指，長遠希望摸索更多臨床應用的技術，包括基建及訊息系統的研發。他指，日後希望更好運用遙距及遠程醫療的發展。他指，建立智慧醫院的過程不知道終點，需要不斷摸索方案改善病人服務及醫療成效。

中大醫院早前向立法會申請順延五年至2028年3月首次還款，醫院是否有足夠資金發展智慧醫療?馮康指，最初的基建中及每年的營運預算中，有包括智慧醫院的發展。他強調，醫院要達到收支平衡需要5年時間，醫院的收入有穩定及健康的增長。

華華為亞太運營商業務部首席營銷官徐速就指，5G技術可以保証醫院的場所可以保証醫院的網絡極低延遲，於手術上的運用十分重要。另外，通過5G可以探測人體的物理變化，例如防跌倒系統等。至於建成多年的公立醫院是否同樣可以應用智慧系統。徐速表示，已建成的醫院雖然要加增智慧醫院系統較困難，不過部分項目亦可以單獨投放於醫院當中。

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記者：陳展棋