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【公務員】楊何蓓茵澄清︰無「快速炒魷」機制　定給予足夠時間予有關人員改進

政治 22:56 2023/08/09

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公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片）

政府將簡化根據《公務人員（管理）命令》第12條 ，為公眾利益着令工作表現持續欠佳公務員退休的機制，正收集職方的意見。公務員事務局局長楊何蓓茵今日澄清外界對機制的誤解，強調對於極小部分工作表現持續欠佳公務員，政府沒有所謂「快速炒魷」機制。

楊何蓓茵在社交平台稱，要採取第12條行動前，管方一定給予足夠時間予有關人員作出改進。有關人員的上司會透過輔導及勸喻，提供培訓，並在情況許可下作出調職安排，加上給予有關人員最後觀察期作出改善。管方會在完成上述步驟，有關員工仍然工作表現持續欠佳，即絕大部分工作範疇都不達標的情況下，才會採取第12條行動。

對於外界關注今次簡化機制後，建議取消在部門內設立「獨立委員會」並尋求其意見的做法。楊何蓓茵稱，從當局觀察所得，的確有規模較小的部門於組成「獨立委員會」時有一定困難，但這非建議取消設立「獨立委員會」的主要原因。而是從運作經驗中看到，一個工作表現持續欠佳的個案，於機制下一直有充分機會表達意見及作出申述，包括於上司作出表現評核後，就此表達意見並要求記錄在案。

不存在「部門決定晒的情況」

實際上，有關工作表現持續欠佳的個案，必定有充足的資料支持，並經過多位上司的多次評核，因此，我們認為沒有必要另設獨立委員會，再次審視本身已經充足資料內容的個案。

楊何蓓茵續指，一個工作表現持續欠佳的個案不是由所屬部門作出最後決定，而是交由中立的公務員事務局審閱，以及獨立於行政機關、由各界人士組成的公務員敘用委員會就個案給予意見。如公務員敘用委員會亦同意該個案應根據《公務人員（管理）命令》第12條處理，局方會再邀請相關人員提交申述書，才把個案提交批核當局作出最後決定。她強調，在整個過程中，已有三個獨立於有關人員所屬部門的機構參與個案的處理，因此，不存在「部門決定晒的情況」，亦無必要在此基礎上再設立「獨立委員會」。

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責任編輯：趙居逸

 

 

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