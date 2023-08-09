【網紅女教師】官校女教師疑上堂拍片、女廁自拍上傳小紅書　教育局正調查

▲ 網傳1名官校女教師在小紅書上傳課室內上堂影片。（網上圖片）

繼早前有人自稱文憑試閱卷員在內地社交平台「小紅書」上載機密評卷參考封面，近日網傳1名南屯門官立中學吳姓女教師，亦曾在小紅書上載多條在學校內拍攝的影片，拍攝到學生上課、批改作業情況及該名教師廁所自拍等，被網民批評不專業、質疑是否「無心教書」等，亦有批評未經學生同意下拍片疑洩露私隱。

教育局今日（9日）回覆表示，早前接獲相關查詢，已聯絡有關學校了解，並正按既定程序作出調查及跟進，局方如發現教師涉及任何違規行為，定會嚴肅處理。

根據網上討論區流傳多張小紅書影片截圖，其中一條影片疑在課室教師桌上放置鏡頭拍攝，並以圖案遮蔽片中學生容貌，綜合影片介紹及字幕，拍片時為放學後的數學補課，正進行隨堂測驗；另一影片則拍攝一疊藍色封面、疑為學生功課簿，片中字幕稱正開始整理要交給上級檢查的作業，片尾則顯示一名女子疑在學校廁所內對鏡自拍。

翻查該帳號目前有逾3,000人追蹤、逾5,000人讚好，有網民認出片中女子是在南屯官任教後，該帳號已改名並刪除所有影片。有網民批評，即使片中「打曬格」但未獲批准錄影，部分傳統學校已經會嚴肅處理，但質疑刪片後校方只會不了了之。

翻查教育局去年發布的《教師專業操守指引》，要求教師遵守準則包括盡忠職守，列明教師「不應疏忽職守，在課堂上進行私人事務」；教師亦須尊重私隱，包括學生、家長及同事的私隱，列明「不應在沒有合法理由的情況下，未經學校或學生家長同意，在履行教學職務以外，收集、保存、使用或傳送學生或家長的個人資料、作品或相片。」另應謹慎運用及妥善管理社交網絡平台等。

教育局回覆本報指，教師的言傳身教對學生成長影響深遠，教師的言論和行為應合乎專業操守和家長及社會大眾的期望，局方制定《指引》旨在清晰說明教師應有的專業操守及行為規範，鼓勵教師自覺遵守，保障學生福祉，守護教育專業，維護國家安全和社會秩序，提及指引列舉例子說明教師「應該」和「不應」做的行為，例如應該嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》及學校的私隱政策、謹慎運用社交網絡平台，不應在課堂上進行私人事務等，教師應判斷應該做及不應做的行為。

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記者：馮琪雅