【寵物好去處】兩個寵物出遊消暑推介　亞博館人寵嘉年華+新都會狗狗夏水禮【內附連結】

▲ 「萌寵FUNFUN夏水禮」，嬉水池足足有9米長及4米闊，一眾主人可以帶同毛孩盡情暢泳

暑假還剩下三星期，戶外熱辣辣，想睇小動物或陪主子玩，但又唔想身水身汗，最好當然是走進室內行展覽，一場不一樣的寵物博覽將於8月11日至14日於亞洲國際博覽館舉行，不但滿足愛寵之人的心，更抓緊香港人愛旅遊的心，包括有九大精彩活動及寵物超市，讓寵．愛生活博覽ÜLIFE EXPO 2023暨寵物用品及珍禽異獸展 x 旅遊消閒娛樂展，陪你玩轉暑假！

這個集展覽、購物、消閒及娛樂於一身的「寵．愛 x 人寵嘉年華」，活動焦點包羅萬有，包括：第16屆狗狗全運會、UFF冠軍貓展、寵物免費體檢 x 按摩、親親動物零距離接觸、珍罕動物標本展覽、名師毛孩畫展、社區服務免費科技體驗、《寵愛Pet Pet》之「物似主人『型』」、人寵Speed Dating、寵愛超市，一系列的活動為人寵提供最佳娛樂、服務及導賞。

除此之外，同場更有寵物用品以及旅遊用品展，有得玩、有得享受、有得shopping，一次滿足大家三個願望！活動更設機鐵乘車優惠及免費穿梭巴士，巴士歡迎人寵共乘，超方便！

最新影片推介：關嘉敏專訪

「寵．愛生活博覽 ÜLIFE EXPO 2023：寵．愛 x 人寵嘉年華」

日期：2023年8月11至14日（星期五至星期一）

時間：11am至7：30pm（8月14日閉館提早至7pm）

地點：亞洲國際博覽館 5 號展館

門票：港幣10元正（持長者咭 / 傷殘人士證 / 身高1米以下小童皆免費入場）

凡購票入場，皆可獲得「愛心寶石」一個，用於投入會場內非牟利機構的愛心寶石箱。*每一顆寶石，代表大會會向該機構捐出港幣 5 元正。

購票方式：即場售票│指定平台 Klook

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新都會廣場「毛孩水動•樂」 夏日狂歡派對

炎炎夏日，一眾奴才間的熱話絕對是帶主子放電消暑的好去處，葵芳新都會廣場的「毛孩水動•樂」 夏日狂歡派對，必定是今個暑假must-go熱點之一。由即日起至9月3日為大家帶來一連串專屬汪星人的4大主題活動，當中包括7大毛孩運動遊樂裝置集於一身的「盛夏PETS PARK 遊樂園」，打造全港首個商場狗狗嬉水池的「萌寵FUNFUN夏水禮」，考驗彼此的默契的「DOG-Go同樂日」及雲集了逾40間本地寵物品牌的「與寵同樂Summer mart」，主子們絕對不能錯過。

8月周末精彩活動更加浪接浪，除了「盛夏PETS PARK 遊樂園」可以盡情放電外，更有期間限定周末活動：

8月12及13日「DOG-Go同樂日」：主子奴才們齊心挑戰障礙賽道，一同玩樂贏取豐富選手包，之後更可一同逛市集入手夏日寵物新品，主子必然大呼全都要。

8月19及20日「萌寵FUNFUN夏水禮」：一眾主人記得捉緊夏天的尾巴與主子來個下水禮，之後當然不能錯過天然護理工作坊，以天然材料手工親手製作安全有效的寵物護理產品，用得安心又放心。

8月26及27日「寵物拼貼相框工作坊」：當然要為今個炎夏留下美好的回憶，新都會廣場為大家準備了寵物拼貼相框工作坊，將你和主子的特別時刻永遠記錄下來。

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「毛孩水動 ‧ 樂」 夏日狂歡派對

日期：即日起至9月3日

地點：葵芳新都會廣場

編輯：葉翠華