【台灣檢測】美國車厘子殘留農藥超標　逾14噸產品需退運或銷毀【附清洗及保存法】

▲ 美國車厘子殘留農藥超標，逾14噸產品需銷毀。

台灣食品藥物管理署8日公布最新邊境查驗不合格食品清單，4批共14噸美國進口車厘子被驗出殘留農藥超標，需全數退運或銷毀，而近半年來，已累計有18批美國車厘子不合格。

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根據台媒《CTWANT》報道，台灣食藥署周二公布14項邊境檢驗不合格食品，當中包括4批美國車厘子，均被驗出殘留農藥滅芬座，含量為0.01至0.02ppm不等，來源廠商皆為「CHELAN FRESH MARKETING」，廠牌包括「GOLD PRIZE」、「BUCKHORN」。翻查網上資料，兩個牌子的車厘子均在香港有售，暫未知是否同一批次。

食藥署副署長林金富，近半年已有多達18批美國進口車厘子被驗出殘留農藥超標，目前已採取最嚴格的逐批查驗方式。

▲ 美國車厘子。（圖片來源：台灣衛生福利部食品藥物管理署）

林金富又指，滅芬座在美國獲准許使用於車厘子，但由於台灣當地沒有生產車厘子，因此未訂定農藥殘留容許量標準，小於0.01ppm判定為未檢出，大於0.01ppm即不合格。食藥署目前已去信美國在台協會，要求進口產品符合台灣的法規。

另外，在是次公布的不合格食品清單中，亦包括一批意大利「MORNING GLORY」車厘子，被驗出殘留農藥Cyclaniliprole；以及日本山形進口的鮮蜜瓜，被驗出殘留農藥賽達松。

▲ 日本蜜瓜被驗出不合格。（圖片來源：台灣衛生福利部食品藥物管理署）

果商教保存法存放7天零走樣

港人向來喜歡吃車厘子，當中澳洲塔斯曼尼亞車厘子更是不少人的最愛。代理金袋鼠車厘子的Tas' Mania創辦人袁浩然曾接受TOPick訪問，分享如何清洗及保存車厘子。

袁浩然表示，金袋鼠車厘子一般經過採摘後，會先用攝氏2度的冷水清洗才放進包裝盒，確保車厘子清潔乾淨。

他續說，若消費者仍擔心農藥問題，可在購買盒裝車厘子後，因應個人食用份量取出，然後用已過濾的冷水沖洗車厘子10秒，且要連着椗部，「沖洗後的車厘子會較脆，冰涼啲，口感會正啲。」

至於吃剩的車厘子，袁表示可先用抹手紙抺乾車厘子外皮，確保車厘子乾身，然後再用一張抹手紙包實車厘子並一同放進雪櫃保存，雪藏溫度介乎0°C至2°C度為佳，約可以保存7天。

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責任編輯：羅嘉欣