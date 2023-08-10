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【張氏一家】爆Seed鬧張致恒不忠　雯雯：我喺屋企捱生捱死

娛樂 11:42 2023/08/10

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

雯雯發千字文放負！

N次鬧離婚的張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯），被封為「離婚界KOL」。雯雯早前突然自爆懷上第4胎，更開設新IG帳戶改行會員制，每月收費50元，主要分享生活點滴，而雯雯更指：「我只係做自己，喺自己平台講想講嘅嘢，就算冇人follow，我都係一樣做自己」。

繼續「做自己」的雯雯，即使腹大便便也相當「有火」，她在昨晚（8月9日）在IG限時動態上載長文，爆seed狙擊老公！

【張氏一家】貼對話截圖為丈夫張致恒澄清冇博宣傳　Sean Lam爆料指雯雯IG下月取消收費

雯雯：已經被逼到爆煲

雯雯指自己被逼至爆煲，並找不到地方宣洩，故才在社交平台上發文：

的確我係好失敗，我承受唔到外界嘅打撃甚至壓力，今日嘅新聞 導致我變左（咗）騙子，收到好多msg，話我借張致恒出位，如果唔係邊有人識，但我從來冇諗過要出名甚至做一個名人。

我只係已經被逼度（到）爆煲，諗唔到其他地方去發洩，所以就會不停打一啲出嚟，去發洩自己嘅不滿同情緒或者委屈。

我從來冇諗過後果，亦都冇諗過之後會發生嘅事，我只係嗰一刻好辛苦，所以就打出嚟。

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雯雯：有邊個會鍾意俾人笑

她提到設立收費平台，係為了阻止黑心、不是關心自己的人在平台上出現，而且都為了屋租、生活而需賺錢。

她提到自己也是這樣做也是為了一家人的生活：

試問有邊個會鍾意俾人笑、做小丑，甚至不停俾人鬧？但係我冇辦法，我揾唔到呢筆錢，我成個屋企就會瞓街，我又可以點樣選擇？ 俾人話乞兒、俾人話嘅所有嘢，一個正常嘅人都唔會開心，但係我一直同自己講捱過咗呢一段時間嘅時間就會好，一定要過到而家先有之後。

她續指：「點解我會變到咁癲、點解我要不停發洩我嘅不滿，可能係因為受嘅傷害已經去到極限，承受嘅委屈已經去到冇可能再收埋。」

張氏一家（IG圖片）

斥Steven不忠

雯雯斥Steven在5年間未有安守本分，「我喺屋企捱生捱死，大住肚照顧小朋友，你冇比任何嘅金錢哋去食飯、買奶粉、買尿片、睇醫生，我都係靠自己，不停搵朋友幫。」

她指自己當時從來沒有質疑過Steven，認為對方很快就會回來，可惜只換來Steven背妻溝女，「你溝女對住啲女仔去數自己老婆嘅時候，你又有冇諗過我？我今時今日公開去講你去發洩，我相信你嘅傷害都唔會夠我大！」

她指自己再一次為Steven懷孕，而對方從來沒有悔疚心，並怪她何解要公開。

Steven、雯雯（IG圖片）

交代收費IG事宜

最後，雯雯再提到收費IG，指今個月過後便會取消，會退款予已預付的人士，並感謝真心支持自己的人。

她更指：「我希望從此之後，所有嘅人都可以放過我。」

未知Steven對太太的控訴有何回應呢？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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