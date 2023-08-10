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【打擊走私】海關大澳偵破快艇走私案　檢獲和牛、魚翅約值1800萬元

社會 11:51 2023/08/10

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海關偵破一宗快艇走私案。（曾秋文攝）

海關偵破一宗快艇走私案，海關港口及海域科調查組高級督察鄧家駿表示，近日留意到大澳一帶有人進行走私活動，前日（8日）海域調查組人員聯同海域突擊及策略規劃組、情報科、以及有組織罪案調查科進行聯合反走私行動。

當日晚上11時許，人員在大澳龍盛街近附近埋伏，當時岸邊有數名男子聚集，稍後有1輛七人車駛近，該批男子隨即上前在車上搬下多箱有防水膠袋的貨物，利用斜台滑送到海上1艘快艇。人員認為時機成熟即上前拘捕，該批男子隨即跳上快艇，高速逃離現場，向內地方向逃去。海關2艘高速截擊艇到場，在大澳附近一帶海面搜索，但並無發現。

行動中扣查2輛七人車。（曾秋文攝）

陸上海關人員鎖定在附近1個停車場的1輛中型貨車和3輛七人車，懷疑與案有關，其後在車上搜出多件包有防水膠袋的貨物，當中包括魚翅、和牛和平板電腦等，經點算後總值約1800萬元，行動中扣查2輛七人車，案件仍在調查中，暫時未有人被捕。

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記者：曾秋文

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