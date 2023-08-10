【郵輪碼頭】業界倡將碼頭定位為「迷你香港」吸引旅客　並將接駁交通恆常化　

▲ 啟德郵輪碼頭。(資料圖片)

政府實施多項措施，改善啟德郵輪碼頭靠岸期間的交通安排。香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈今（10日）於電台節目表示，措施有助短期疏導人流，惟建議政府將免費接駁穿梭巴士配套恆常化，並將碼頭定位為「迷你香港」，吸引本地市民及遊客到訪。

楊梓呈今（10日）於電台節目表示，措施有助短期疏導人流，應付郵輪旅客的需求，惟建議政府將免費接駁穿梭巴士配套恆常化，便利本地市民及遊客到訪碼頭，提高設施使用率。

對於政府將檢討郵輪碼頭定位，楊梓呈表示，希望政府盡快檢視碼頭的閒置社區隔離設施，包括自去年2月起用作臨時防疫用途而停開，至今仍未開放的啟德跑道公園，稱疫情前有許多狗主會帶同狗隻到訪該「寵物共享公園」，有一定人流，相信重開有助帶動碼頭餐飲生意。

楊梓呈又認為，大部分旅客來港希望購買本地產品，對外國品牌興趣不大，相信「免稅店」並非碼頭定位，因此她建議，將碼頭定位為「迷你香港」，引入本地文創元素，讓旅客感受到香港不同地區的特色。

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記者：梁凱婷