【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成

▲ 踏入風季，近期東亞地區接連有颱風生成。（天文台）

踏入風季，近期東亞地區接連有颱風生成。天文台表示，華南天氣將會變得不穩定，西北太平洋更是「熱鬧」。卡努會在今日（10日）登陸朝鮮半島，隨後移向中國東北地區並為當地帶來大雨。蘭恩會在未來數日移向日本本州以南海域並逐漸增強。位於中太平洋的熱帶氣旋多拉（Dora）則將在星期六（12日）跨越180度經線進入北太平洋西部。

天文台指，預料一道低壓槽會在今日於華南形成，並在未來一兩日為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著低壓槽稍為減弱，下周初廣東沿岸驟雨減少。預料受一股西南氣流影響，下周中期廣東仍有驟雨。此外，熱帶氣旋卡努會在本周後期橫過朝鮮半島。而熱帶氣旋蘭恩會在未來數日移向日本本州以南海域。

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惟各電腦模式對於華南低壓槽所帶來的降雨量和範圍稍存分歧，如歐洲及日本模式預測的降雨量都比韓國模式預測的更顯著和廣泛。綜合各項數據，本港今日間中有驟雨，而星期五和六的「顯著降雨概率」均為「高」，雨勢有時較大及有狂風雷暴，星期日的「顯著降雨概率」仍然為「中」等。

▲ 電腦模式預測本周後期至下周初（10日至13日）晚上8時的天氣圖。

超強颱風杜蘇芮的殘餘早前影響中國華北及東北地區，強降雨引致當地暴雨成災。正當降雨稍為減弱之際，熱帶氣旋卡努卻在8月9日及10日移向朝鮮半島，隨後進入中國東北地區，預料當地會有另一波強降雨，為當地防汛工作帶來挑戰。

▲ 衛星圖片顯示8月9日同在西北太平洋上的卡努和蘭恩。（天文台）

位於西北太平洋的低壓區於8月8日逐步增強為熱帶風暴並被命名為蘭恩。受惠於較微弱的垂直風切變，預料蘭恩將會逐漸增強。根據最新的路徑概率預報，蘭恩會在未來數日移向日本本州以南海域。本周後期至下週前往日本本州的市民請留意當地氣象部門發出的最新天氣資訊。

▲ 蘭恩最新路徑概率預報。（天文台）

根據美國中太平洋颶風中心評估，四級颶風（強度等同於超強颱風）多拉正以每小時約32公里的速度向西移動。預料將在星期六（12日）跨越180度經線進入北太平洋西部。熱帶氣旋橫過180度經線的情況偶有發生，過去10年就有6個熱帶氣旋經此途徑進入北太平洋西部，分別是2018年的赫克托（Hector）、2015年的基洛（Kilo）和哈洛拉（Halola）、2014年的吉納維芙（Genevieve）與及2013年的烏娜拉（Unala）和佩娃（Pewa）。

▲ 衛星圖像顯示現時位於夏威夷以南的四級颶風多拉（Dora）正逐漸向西移動。（天文台）

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記者：黃穎津