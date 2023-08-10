  • 31°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 12:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】炎明熹開學前密集式賺錢　Gigi騷接騷傳身價升1.5倍

娛樂 11:59 2023/08/10

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

憑TVB《聲夢傳奇》彈起的炎明熹（Gigi）騷價大升！

參加TVB《聲夢傳奇》彈起的18歲歌手炎明熹（Gigi），年紀小小的Gigi火速上位，工作接工作的她於香港及內地頻頻搵真銀，十分厲害！

炎明熹於去年接下大批廣告，有指其身價比去年升了1.5倍，工作不斷的Gigi於數月內獲得500萬收入，吸金力強！

【DSE放榜】炎明熹自爆6月已獲錄取　考入理工大學讀心儀科目

點擊圖片放大
+17
+16

炎明熹騷價升1.5倍

有「聲夢小天后」之稱的Gigi入行不久已經人氣高企，於香港和內地都有大量粉絲，且大受客戶歡迎。

據悉，Gigi如今的廣告費一年升至120萬，每場商演則收20萬，而出騷價更升至50萬，比去年多了1.5倍。

【思家大戰X靈戲逼人】4美女抬住張振朗出場　炎明熹姑丈即場獻唱《好想約你》

最新影片推介：關嘉敏專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】關嘉敏曾為「過檔」TVB飽受負評喊足3日　哽咽感謝父母不離不棄

騷接騷搵銀

Gigi於DSE後獲香港理工大學取錄，修讀時裝設計系學士。TVB趁她開學前為她接下多個騷，約3個月內在廣州、深圳、佛山等地接下10場商演，收入預計有500萬。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【DSE放榜】炎明熹想當時裝設計師　小天后Gigi不抗拒拍拖：現時也可以
14:37 2023/06/17
【DSE放榜】炎明熹想當時裝設計師　小天后Gigi不抗拒拍拖：現時也可以
【李玟離世】炎明熹發文悼念李玟　Gigi：原諒我哭了很久
17:09 2023/07/08
【李玟離世】炎明熹發文悼念李玟　Gigi：原諒我哭了很久
【DSE放榜】炎明熹自爆6月已獲錄取　考入理工大學讀心儀科目
10:03 2023/07/20
【DSE放榜】炎明熹自爆6月已獲錄取　考入理工大學讀心儀科目

你可能感興趣

【DSE放榜】炎明熹想當時裝設計師　小天后Gigi不抗拒拍拖：現時也可以
14:37 2023/06/17
【DSE放榜】炎明熹想當時裝設計師　小天后Gigi不抗拒拍拖：現時也可以
【李玟離世】炎明熹發文悼念李玟　Gigi：原諒我哭了很久
17:09 2023/07/08
【李玟離世】炎明熹發文悼念李玟　Gigi：原諒我哭了很久
【DSE放榜】炎明熹自爆6月已獲錄取　考入理工大學讀心儀科目
10:03 2023/07/20
【DSE放榜】炎明熹自爆6月已獲錄取　考入理工大學讀心儀科目
炎明熹 娛樂人物職業 聲夢傳奇 TVB 歌手 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【李玟離世】李玟6月曾在酒店輕生未遂　Bruce照赴夏威夷有原因
15:38 2023/08/09
【李玟離世】李玟6月曾在酒店輕生未遂　Bruce照赴夏威夷有原因
【接連不幸】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤拒電療化療　醫生揭4類高危人士及病徵
15:45 2023/08/09
【接連不幸】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤拒電療化療　醫生揭4類高危人士及病徵
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀
13:56 2023/08/08
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀