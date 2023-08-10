【聲夢傳奇】炎明熹開學前密集式賺錢　Gigi騷接騷傳身價升1.5倍

▲ 憑TVB《聲夢傳奇》彈起的炎明熹（Gigi）騷價大升！

參加TVB《聲夢傳奇》彈起的18歲歌手炎明熹（Gigi），年紀小小的Gigi火速上位，工作接工作的她於香港及內地頻頻搵真銀，十分厲害！

炎明熹於去年接下大批廣告，有指其身價比去年升了1.5倍，工作不斷的Gigi於數月內獲得500萬收入，吸金力強！

【DSE放榜】炎明熹自爆6月已獲錄取 考入理工大學讀心儀科目

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

炎明熹騷價升1.5倍

有「聲夢小天后」之稱的Gigi入行不久已經人氣高企，於香港和內地都有大量粉絲，且大受客戶歡迎。

據悉，Gigi如今的廣告費一年升至120萬，每場商演則收20萬，而出騷價更升至50萬，比去年多了1.5倍。

【思家大戰X靈戲逼人】4美女抬住張振朗出場 炎明熹姑丈即場獻唱《好想約你》

最新影片推介：關嘉敏專訪

騷接騷搵銀

Gigi於DSE後獲香港理工大學取錄，修讀時裝設計系學士。TVB趁她開學前為她接下多個騷，約3個月內在廣州、深圳、佛山等地接下10場商演，收入預計有500萬。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R