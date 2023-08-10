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【枕頭清潔】女子洗衣機洗枕頭　一打開棉花全爆開崩潰求助

食用安全 15:30 2023/08/10

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女子洗衣機洗枕頭，一打開棉花全爆開崩潰求助。

洗衣機是必不可少的家用電器，但要切記，切勿放入不可機洗的衣物。而近日，有網民稱將枕頭放入洗衣機清洗後，一打開發現機内棉花「大爆炸」，令她崩潰表示，「怎麽沒人告訴我枕頭不能放洗衣機」。

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該名網民周日（6日）於小紅書以「説真的有時候一個人在家很無助」為題發文，指自己日前將枕頭放入洗衣機清洗後，「一打開就爆炸」。從照片中可見，洗衣機内棉花全部炸開，同時還有一張粉紅色床單，部分棉花更黏在床單上。

事主表示，因平時睡覺會流口水，因此清洗枕頭時不能只清洗枕頭套，平時亦都會用手洗枕頭，「哪知道偶爾偷懶生死難料」。她又指，「幸好這個枕頭質量還ok，撐開了拉鏈，棉花曬乾了塞進去就行」，惟黏在床單上的棉花令她不知如何處理，於是發文向網民求助。

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帖文發出後引起大量網民討論，不少網民笑稱「以為是電飯煲」，有網民則認為不能將枕頭放入洗衣機清洗是常識，不解事主為何會做出此舉動。同時，亦有網民指自己曾用洗衣機清洗枕頭都沒問題，建議事主檢查洗衣機的問題或清洗模式。

更多網民留言請看：

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清潔枕頭貼士

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源早前接受TOPick訪問時指，枕頭、棉被和床褥都是塵蟎出現的重災區。睡覺時，人體會剝落皮屑或死皮，再加體溫，會令床上的蟎蟲得到養分。

以下是3大清洗建議：

  • 每天早上起床後，盡量攤開棉被，不要立即摺疊，好讓被面和被芯保持乾爽，減少濕氣累積，杜絕蟎蟲繼續滋生繁殖。
  • 每季把棉被、枕頭等床上用品「用陽光曬一曬」，以保持乾爽，並達至殺菌功效。
  • 枕頭、被套、床褥套等宜定期清洗更換。若枕頭發黃或發黑便應丟棄，因枕頭容易積藏頭皮屑，滋生蟎蟲。

Beyond Sleep 枕頭達人Kitrina亦曾接受TOPick訪問，她指出若枕頭採用天然物料，耐用性一般約為2至3年，但要經常用水清洗。

只要你每天睡醒後，拍打枕頭，將它變回它原本的形狀以及勤力清洗枕頭套就已很足夠。

若要清洗枕頭的話，Kitrina建議大家用60°C以下的水清潔，避免破壞枕頭的天然物料及組織。此外，應避免用漂白水及燙斗清潔或燙枕頭，因為太高溫的話，這些化學物料很容易破壞枕頭表面的布料及纖維。

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責任編輯：羅嘉欣

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