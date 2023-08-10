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【樂壇天后】鄭欣宜最新照片曝光　現身食店笑容滿面精神不錯

娛樂 11:20 2023/08/10

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歌手鄭欣宜神隱4個月，一直沒有露面或更新社交平台，令不少粉絲都非常擔心。之前有指欣宜早前曾經接受訪問，直認情緒曾經跌至谷底，甚至認為自己連呼吸、生存都是錯，最終向心理專家求醫，之後從2020年開始定期行山、跳舞，分散注意力。

【樂壇天后】鄭欣宜神隱3個月終蒲頭　自彈自唱《有天我會好》憑歌寄意

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欣宜自彈自唱片

直至上月中，髮型師好友Benjamin上載欣宜自彈自唱的短片，片中所見，欣宜穿上印有「香港女歌手」字眼的Tee恤，自彈自唱其歌曲《有天我會好》，Benjamin則以英文留言：「我喜歡她唱歌給我聽。」

當時已見欣宜身形消瘦不少，不少網民都為她打氣，並表示很掛念她，會永遠支持她。

上月中髮型師好友Benjamin上載欣宜自彈自唱的短片。

最新照片曝光

昨日（8月9日）有旅客在小紅書中分享日前在西環食店巧遇欣宜，更晒出二人合照，並留言：「打擾人家吃飯，真的不好意思啊。」
相中可見，穿上黑色緊身背心的欣宜，淡妝上陣，雖然她較之前消瘦不少，但見她面帶笑容，精神不俗。

圖主更回覆留言表示欣宜十分隨和，雖然瘦了，但狀態還不錯；另一位旅客也分享了他與欣宜合照，寫道：「3月份才看她的演唱會，見到真人一切安好，希望她越來越好。」

見到欣宜精神不錯， 大家也留言「看見她沒事就好」﹑「加油欣宜」！

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撰文 :  TOPick柴犬出動

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