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【資優學苑】設計「碳排放收集器」改善環境污染　學員發揮團隊合作精神屢敗屢戰

教育 18:19 2023/08/17

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

香港資優教育學苑的學員隊伍大合照。

科研之路充滿嘗試和失敗，最終成功與否，取決於堅持到底，保持勝不驕敗不餒的態度，堅持到底。

數位香港資優教育學苑的學員正好展現出這種科研必備的態度。早前，由莊錫衍、路潤博、伍樂恩、譚兆凱、劉茵瑜和溫嘉琪組成的隊伍，設計了「碳排放收集器」，利用石灰水吸收空氣中的二氧化碳，轉換成有用的碳酸鈣，並以此作為首屆「賽馬會太陽能關懷計劃︰太陽能創未來挑戰賽」的參賽作品。

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他們有見於香港環境污染嚴重，尤其密閉空間（例如停車場）的空氣質素差，故此研製出這個節省空間、成效顯著的設計。雖然他們的作品未能在比賽中贏得獎項，但他們沒有放棄，繼續改良作品，並主動要求參加其他科研比賽例如：香港新興科技教育協會的大灣區STEM卓越獎（HKNETEA STEM Excellence Award ）。這種遇挫不放棄的精神，值得欣賞！

設計過程遇挑戰

在設計、製作和完成作品的過程中，他們面對各種挑戰和困難，包括太陽能板的銲接、化學知識和實驗技巧，以及如何撰寫精簡的報告書和匯報等。除了對科研的熱愛，到底是甚麼驅使他們繼續前進呢？他們表示，在準備過程中，彼此間的支持和鼓勵起了重要作用。他們以高度的團隊合作精神，各自發揮所長以克服各種挑戰。無論是工作至凌晨，還是分工上出現分歧，都透過深入坦誠的溝通克服困難，促進團隊關係。在科學和技術領域，解決問題往往需要集合多人的專業知識和技能。因此，有效的團隊合作和溝通是達成共同目標的關鍵，也是邁向成功的一個重要因素。

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學會新知識

六位學員感激學苑提供了多個參賽機會。縱然「碳排放收集器」沒有在賽事中獲獎，這次經歷已讓他們學到了很多新知識和技能，無論是焊接技巧或是環境應對，都從預備比賽的實戰過程中習得，並鍛煉了他們的耐性、毅力和責任感。透過這次經驗，他們明白到科研之路充滿挫折和挑戰，但只有堅持不懈、勇於嘗試和不斷學習，才能不斷前進，為自己的夢想和目標持續奮鬥，為社會和環境作出更多貢獻。

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撰文 : 鄭鴻亮 香港資優教育學苑課程經理（專研及創新）

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