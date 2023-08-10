【最強星二代】李嘉欣12歲兒子暴風式長高 許建彤身高逾1.7米星味濃被讚型過爸爸許晉亨

▲ 李嘉欣12歲仔許建彤暴風式飆高，星味不遜媽媽。

男童的「黃金長高期」一般都是在12至15歲，每年可高達9至10cm！但大美人李嘉欣的12歲兒子許建彤（Jayden），最近暴風式長高，身高已超越172cm的媽媽，簡約的打扮已型過爸爸許晉亨，星味濃完美遺傳媽媽的良好基因。

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李嘉欣一家三口，趁暑假到維也納旅行，她在8月8日晚上在IG STORY，上載兒子一張身形高大的型男照，Jayden穿上淺色恤衫卡其色短褲，腳踏棕色鞋，露出長長的長腿，並戴上太陽眼鏡，星味不遜媽媽，但暴風長高令人嘖嘖稱奇。

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以4個A畢業於傳統名校瑪利諾修院學校的李嘉欣，精通７種語言，對兒子教育及管教有一套，Jayden幼稚園就讀維多利亞，小學就成功考入李嘉欣心儀的傳統學校—拔萃男書院附屬小學，希望兒子學好中文。

李嘉欣悉心栽培下，Jayden自小品學兼優、多才多藝，愛閱讀研究歷史，又會打冰上曲棍球、高爾夫球、游水、攀石、滑雪、騎馬等運動，動靜皆宜，發展多元興趣。而李嘉欣更會身體力行做個好榜樣，會跟兒子一齊學溜冰、打乒乓波，甚至玩高危活動如攀石和滑雪。同時亦有給予兒子私人空間，讓他懂得自理及培養獨立的思考，閒時更會與棋藝了得的許晉亨捉棋，動用腦筋，鬥智鬥謀。

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責任編輯︰王明芳