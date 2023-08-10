【美容中伏】女子貪靚$1.6萬紋眉紋鼻影效果極崩壞毁容　店家事後態度惹議

▲ 女子貪靚$1.6萬紋眉紋鼻影，效果極崩壞毁容！店家事後態度惹議。

半永久美容療程有風險，不要胡亂購買！日前，一名女子在社群網站控訴，自己在一間美容店内花費$1.6萬紋眉紋鼻影，結果效果非常崩壞；而店家的態度卻是拒不認錯，令事主相當震怒。

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女事主「愛吃棉花糖的鋼鐵俠」在上周五（8月4日）於小紅書上發文，以「一萬五的紋眉加鼻側影」為題，控訴自己做美容療程中伏經歷。她表示，自己原本在一間相熟美容店内種眼睫毛時，被店員推銷了一款半永久療程，並聲稱店内紋繡總監技術很好。於是，她又花費了人民幣1.5萬（約港幣$1.6萬）追加了紋眉及紋鼻影療程。

紋後效果極崩壞 店家拒認錯

結果，紋眉後效果強差人意。從事主發佈的相片可見，她的鼻影處被紋上2條生硬的深色線條，極度不自然，如同刻了兩道尺在臉上，令事主崩潰稱：

我真的氣笑了，這好看嗎？鏡子都不想照，一看就來氣……我現在真的感覺自己傻，花一萬五買自己醜幾天，真的好笑。

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然而，當事主再找店家要求認錯賠償時，店家卻拒不認錯，反洗腦事主：

一直説過幾天掉了色就會自然，恢復期3至7天，昨天當著警察的面說這個要看個人，不知道什麼時候能恢復，就不承認自己操作失誤，硬說好看，整個店的員工圍著我說好看，真跟傳銷一樣！

除此之外，店家還威脅事主撤訴，甚至提出會傷害皮膚的方法讓事主自行掩蓋傷口：

說工商管理局就算來了也不怕，還說我不就是要錢嗎？叫我往傷口上蓋遮瑕！已經又哭一回了，完全沒辦法樂觀了，不想活了，以後如果都是這個臉我真的想自殺！

事主還直斥在交涉過程中，店家全程笑嘻嘻，而負責的紋繡師卻自始至終沒出現過。到事主提問如果紋繡色素無法恢復怎麼辦，店家甚至指這是事主本身皮膚容易泛紅的問題，從來沒有一句話承認過自己的操作失誤。

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網民給予意見安慰

最後，店家只向事主退還了紋眉及鼻影失敗部分的$1.6萬，同時退款條件是需要事主撤銷投訴。事件在小紅書上引起熱議，不少網民感到震驚，紛紛留言「太離譜了吧」、「這怎麼出門啊」、「為什麼敢在睫毛店紋刺？」、「我只能說所有的紋繡都不要做」。也有人開導事主，為她提供解決方案：「傷口恢復後，可以試試皮秒打掉」。

而在一眾網友的鼓勵幫助下，事主最終尋得有經驗的專業律師，正式起訴涉事美容店，「哪怕賠的錢不夠我付律師費都沒關係，就是要告到底！」並表示自己已吸取教訓，以此經歷告誡所有女性：

希望姐妹們好好愛惜自己的臉，每個人都是獨特的，不要鑽進美麗陷阱裡，也不要過度追求一些不切實際的東西。

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責任編輯：羅嘉欣