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【MIRRORXERROR】Jer肥仔Jeremy合資餐廳被爆拖數　爆料版本有兩個邊個真？

娛樂 12:07 2023/08/10

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

Jer、Jeremy與肥仔合資餐廳被爆拖數280萬元。

MIRROR成員柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）及ERROR成員肥仔（梁業）去年12月24日合資於將軍澳開設日本餐廳「幻Maboroshi」，經營逾半年後，於7月31日無預警下結業。

肥仔於結業當天曾大呻生意難做，未來只會疊埋心水全職做藝人，講到損失金額則不願透露。

【ERROR成員】肥仔殺入飲食界再做老闆　梁業獨擔大旗開設親民版Omakase

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影響高達百人

昨日（8月9日）有報道指，餐廳結業至今仍拖數共280萬元，當中包括210萬元食材費，以及70多萬元餐廳員工的薪金及遣散費，導致合作經營餐廳的小股東公司倒閉之餘，還被收數公司追數。餐廳結業影響人數高達百人。

爆料者聲稱，餐廳開設於人流較少的將軍澳豪宅區是3子的意思，因為覺得置較隔涉，感覺私隱度較高。因此早提出吸客方案，3子人氣高，必須落舖當生招牌坐陣，可是只有肥仔較勤力時常落舖，Jer與Jeremy開店半年只落過兩次。

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【MIRROR成員】Jeremy與女伴前後腳睇騷　Jer憑帽「洩蜜」秘戀化妝師？

爆料者還指，有人在股東會議提出邀請KOL造勢，但卻遭Jer拒絕，認為自己生意不如自己兼任宣傳。

定下每月落舖食飯一次，每次收取1萬元宣傳費，不過講明不會打開房門或跟食客一起進食。可是，在餐廳生意嚴峻時期，3子未有現身救亡。

（右）Jer、Jeremy（左）及肥仔合資餐廳被爆拖數280萬元。

不過，3子方面就有另一版本。Jer、Jeremy及肥仔身邊好友爆料，指他們真金白銀投資逾百萬元，但餐廳營運與資金運作一概不知情，曾追問情況卻不獲回覆，感到是次做生意遇人不淑，以為結業便一了百了，豈料爆出今次的風波。

3子所屬公司ViuTV對於員工被爆營商拖數事件，表示關於藝人個人投資事宜，不便代為回應。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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