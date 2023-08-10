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【慳水極致】林超英為慳水1個月唔洗褲　醫生解構細菌危機：小心生癬及毛囊炎

健康 14:00 2023/08/10

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為慳水林超英1個月唔洗褲，醫生警告有衛生風險。

前天文台台長林超英似乎語不驚人誓不休，繼多年提倡「零冷氣生活」外，近日他登上網台節目時，再度自爆為了節約用水，竟然可以「條褲著足一個月都唔洗」，又自行發表「下身無汗論」。有關言論一出，隨即令不少網民嘩然！不過，對於「唔洗褲」的說法，皮膚科專科胡惠福醫生接受TOPick訪問時卻表示不敢苟同，指此舉的做法其實衛生風險極高，尤其在炎熱的夏季，會大大增加生癬及毛囊發炎的風險。

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前天文台台長林超英一向為環保盡心盡力，繼過去10年一直以「唔開冷氣」來節省用電外，原來用水亦超慳。雖然過去他曾分享「1分鐘沖涼」的習慣，不過最令人感到震驚，莫過於其近日於網台節目自爆一個月「唔洗褲」的言論。他於網台節目中表示為了慳水，「條褲著足一個都唔洗」，因為「汗」基本上都是集中於上身，而「下身唔會流汗」；更批評外界「現在這個世界的人覺得好像出汗有罪」。他又以名牌牛仔褲為例子，諷刺人們雙重標準，直指有些人甚至說「永遠都唔洗添啦」、「咁佢又無事」。

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言論一出，隨即令不少網民嘩然，大部分網民均對其做法難以接受，「睇字都覺得臭」、「替佢老婆可憐」、「日日聞住嗰D味」；有網民則質疑「下身唔會流汗」說法，批「係咪真係未試過下半身流汗」、「背脊都會流汗落條腰」、「坐低時大腿都出晒汗啦」...

皮膚科專科胡惠福醫生接受TOPick訪問時表示，天氣炎熱翳焗的日子，一個月「唔洗褲」很大機會會滋生細菌及真菌，從而令皮膚生癬及毛囊發炎的機會大大提高，因此絕不建議市民為慳水而冒極大的衛生風險，最終得不償失。

至於「下身唔會流汗」的說法，胡惠福亦澄清是絕不正確，他指人體全身皮膚的作用便是散熱，亦有汗腺，因此全身亦可以流汗。他又笑言只要曾經有著長褲的人去做運動，便可以輕易證明下半身小腿位置亦是會流汗；並呼籲在高溫天氣下，為免細菌滋生，其實建議褲最好「日日洗」才是上策。

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記者: 容惠玲

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