【警員危駕】涉危駕等罪休班警擬認3罪　否認妨礙司法公正明年4月開審

▲ 27歲休班警員涉於2022年5月在長沙灣醉駕撞傷途人，再慫恿傷者不要報案，案件今（10日）於區域法院提訊。（資料圖片）

27歲休班警員涉於2022年5月在長沙灣醉駕撞傷途人，再慫恿傷者不要報案，案件今（10日）於區域法院提訊。被告擬承認醉駕等共3罪，另否認1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，法官將案件排期至2024年4月16日至17日審訊，被告續准保釋。

辯方今於庭上表示，被告何家榮（27歲，報稱警員）擬承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、在血液中的酒精濃度超過訂明限制度的情況下駕駛汽車，以及使用殘缺車輛共3罪，另否認1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。

就被告否認的作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，控方指，將會就審訊傳召3名證人，當中包括1名市民及2名警員。法官將案件排期於2024年4月16日至17日作中文審訊，另准被告繼續保釋。

控罪指，被告於2022年5月28日，在長沙灣元州街與昌華街交界，在道路上危險駕駛1輛私家車，引致陳姓男子身體受嚴重傷害；被告另於同日同地駕駛同一車輛，而在其血液中的酒精比例是100毫升血液中有不少於182毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度，以及該私家車擋風玻璃及兩側車窗玻璃貼上有色薄膜以減低玻璃的透光度。被告另於同日同地慫恿及誘使陳不向警方報告1宗交通意外。

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記者：梁錦麟