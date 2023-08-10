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【最潮手袋】LV話題保溫袋標價3萬元　Barbie心形CHANEL+JISOO甜蜜Dior袋

休閒消費 12:43 2023/08/10

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

今季流行3大手袋：分別有Barbie X CHANEL 粉紅心形手袋；最近與安普賢撻著春風得意的JISOO@BLACKPINK拎住嘅Dior新袋，同埋LV另一話題手袋天價「保溫袋」。（圖片:品牌提供）

對不少女士來說，衫可以不買，但手袋這個必需品就不可不睇不買，畢竟件衫如何漂亮，還要有一個靚袋配搭先可將服裝提升。一直以來手袋每個月都有新品新色推出，不妨就在這裏為大家不定期update最新的產品情報。

LV話題保溫袋

年初由潮牌Kidsuper的創辦人Colm Dillane客席設計FW23已陸續上架，其中兩款睇落利用鏡面反光物料的Freezer手袋（仲有tote bag款），一登場已立即引起全球潮界注意，唔少口痕友話佢似保溫袋添！但估唔到係日前係官網上架，索價３萬！不過唔好嘩然住，品牌除了用上招牌monograme帆布外，包圍住嘅都係用上鍍銀色嘅天然皮革，所以，貴都係有道理嘅！

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Barbie❤️形袋

講到今個夏季最熱爆的，一定係由Margot Robbie主演電影《Barbie芭比》！全球總票房錄得突破10.3億美元（約80億港元），入面服裝配飾當然成為焦點，查實Margot Robbie作為CHANEL代言人，不難發現戲內多套造型都見到CHANEL蹤影。

而最巴閉一樣嘅就梗係，所有CHANEL靚衫都親自由創作總監Virginie Viard操刀設計，而其中一款為心形菱格紋手袋亦走唔甩，不過呢個款暫時未有得賣住（若你係時裝大客，應該可以訂製的），但若然閣下又愛粉紅又愛心形又愛CHANEL，亦有一個類似款式「價錢相宜」（相對CHANEL手袋）以供參考。

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Jisoo幸福袋

至於近排另一話題人物，肯肯定Kpop天團BLACKPINK成員Jisoo，公開認愛上188cm肌男安普賢，再睇番佢近期拎住Dior秋季最新CD Signature vanity case手袋照片，一副幸福滿瀉塊面嘅樣子，作為粉絲都戥佢開心！

記者：黃鑑江

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