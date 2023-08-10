【令人心痛】38歲媽媽患先天性心臟病為愛誕女 惜3日後離世遺下兩幼女及丈夫

▲ 希望兩個女及丈夫堅強生存下去。

新加坡一名患上先天性心臟病38歲女子，育有兩女的她本來過著幸福生活，但好景不常，在她生下第二胎3日後，突然在家中暈倒，心臟病發猝死，遺下丈夫及兩名年幼女兒，由於幼女還未足月，母乳成為很大問題。猝死個案時有發生，香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因。

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綜合新加坡媒體報道，不幸離世的媽媽卓鑫玲，於年幼時已發現自身血壓指數高達180至190，求醫後發現患上先天心臟瓣膜疾病。卓鑫玲其後長期服藥，血壓也處於穩定狀態。

卓鑫玲長大後，與丈夫汪明龍計劃組織家庭，雖然醫生曾經警告心臟病人士懷孕會有一定風險，但熱愛小孩的她依然決定嘗試，並於前年平安誕下大女，身體亦沒有大礙。她在7月31日平安誕下幼女，並於8月2日回家休息。

卓鑫玲回家休息時突然暈倒，丈夫接到外父來電後立即趕回家中，發現太太已停止心跳。儘管，丈夫立即為妻子進行CPR及前往醫院進行救治，可惜妻子最終還是撒手人寰，遺下丈夫和兩名年幼女兒，當時丈夫只能帶同2歲大女到醫院作最後告別，丈夫在告別說:

她雖然還小，在醫院看著媽媽不動了，卻也知道跟平時不同，之後一直哭著要媽媽。

丈夫接受當地傳媒採訪表示，妻子的離去太突然，完全沒有心理準備。他承諾會好好照顧兩名女兒，並告訴她們媽媽是很愛她們的。由於，夫妻二人原先安排幼女進食母乳，直到6個月大，但由於愛妻突然急病去世，「母乳」成一大問題。幸好，妻子生前好友們主動提出幫助，為幼女準備充足母乳。現時他已找到保母和女傭，只希望她們能健康快樂生活。

引發猝死有3大原因

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

1.腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

2.心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

3.肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

心血管疾病有年輕化趨勢

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

隱性心臟病可致睡夢中猝死

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾於TOPick撰文表示，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

隱性心臟病5大高危因素：

1.家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；

2.吸煙；

3.體重過重；

4.三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；

5.睡眠窒息症等

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責任編輯︰羅嘉欣