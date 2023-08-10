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【腎臟危機】男子日飲3.8升即溶茶釀病變需換腎　醫揭1成分易造成永久傷害

健康 13:02 2023/08/10

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華人普遍愛喝茶，更有不少人會「以茶代水」，不過台灣就有醫生指出，茶內的草酸成分會對腎臟造成損傷，並引用文獻，指外國一名男子因為每天喝下3.8升的即溶茶，結果一個月後患上永久性腎臟病變，最終需要換腎保命。

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台灣腎臟科醫生江守山曾在YouTube頻道《健康主播鄭凱云》中引用研究，提及咖啡可以保護腎臟，有網民便提問是否可以用茶代替咖啡。針對此問題，江守山在頻道中回應，指出茶本身含有草酸，而過量的草酸會造成腎結石，甚至對腎臟造成損傷。

江守山提及，現在市面上有一些打開倒進水中即完成沖泡的即溶茶，而研究發現此類產品的草酸含量遠高於茶葉沖泡的茶，更容易對腎臟造成負擔；如果飲用大量即溶茶，攝入的草酸便會形成結晶，並沉積在腎臟，造成無法痊癒的草酸性腎炎。不過他就補充，該研究主要針對即溶茶，不能貿然將結論推到一般的茶上。

他又引述文獻分享一宗病例，指外國曾有一名年輕男子每天喝下16杯240毫升（一共約3.8升）的即溶茶，結果在持續一個月後罹患永久性的草酸腎病變，需要永久洗腎。不過醫生考慮到該名男子年紀尚輕，於是最終決定以換腎代替洗腎來為他保命。

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責任編輯：羅嘉欣

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