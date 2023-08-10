【尷尬時刻】男子搭英航頭等艙　因重量級身型卡座位3小時需起重機救出

▲ 男子搭英航頭等艙，因重量級身型卡座位3小時，需起重機救出。

體型有時也會帶來不必要的尷尬。日前英國航空一架航班上，就出現尷尬一幕，一名乘坐頭等艙的「重量級乘客」因體型問題，在飛行途中被卡在座位內，無法動彈，最終需拆除艙門，出動起重設備，耗時3個鐘才把他從座位上救出。

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據英媒《太陽報》報道，在當地時間7月29日，一架由尼日利亞飛往英國倫敦希斯洛機場的航班出現棘手問題。在經過6.5小時的飛行時程後，一名坐在頭等艙的男乘客因體型龐大，被卡在座位縫隙中，無法離開座位。

該名乘客隨即聯絡機組人員，期間空中服務員多次試圖把乘客拉起仍失敗。機組人員於是一邊安撫乘客，一邊向機場尋求協助，最終人員把機艙門拆除，並利用起重機把乘客從座位中吊起。整個過程前後共花近3個小時。

報道指出，該乘客本身是花了7,000英鎊（約港幣69,500多元）搭乘飛機，並坐在頭等艙1A位置。一名英航內部人士表示，事件令這名乘客感到羞愧：而令人驚訝的是，這個座位也是機艙內最寬敞的位置。

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責任編輯：羅嘉欣