【御用奸人】59歲駱達華身型弗爆變型佬　轉戰內地由綠葉升網大呢男主角

有「TVB御用奸人」之稱的演員駱達華早年轉戰內地發展，期間更自組公司「駱達華工作室」，北上近二十年的駱達華頗吃得開，經常現身商演和於酒吧登台吸金，早前他於內地某網紅酒吧登台，再度成為網民焦點！

散發型佬味

網上流傳一影片，身穿格仔圖案西裝的駱達華打扮很潮，59歲的他身型弗到爆，沒有因踏入中年而走樣，長了不少白髮的駱達華反而增添佬味！

只見駱達華於台上又跳又唱，現場氣氛商漲，其後更拿出簽名相派給現場觀眾。不過從影片裡發現駱達華的褲子左邊大腿內側位置，穿了一個小小的窿，當他跳舞時不覺意露出肉肉。

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《陀槍II》演變態殺手夠經典

現年59歲的駱達華於1983年入讀亞視藝員訓練班，翌年即入行當藝員，同期出道的藝人包括尹天照和吳廷燁，直到1990年代駱達華轉投TVB。

入行多年駱達華以演配角為主，當中2000年於劇集《陀槍師姐II》飾演變態殺手鮑國平，當中強姦陳三元（滕麗名飾）一幕成為TVB劇經典場面，駱達華兇狠的眼神及角色殺人手法，成為不少80及90後的「童年陰影」。

▲ 《陀槍師姐II》裡飾演變態殺手是駱達華的經典角色。

北上發展創事業

直到2000年，他開始計劃北上發展，可算是香港較早一批到內地發展的演員。於該段時間駱達華認識了上海演員盧燕，後來更結成夫婦，駱達華在太太的鼓勵下，於2004年與TVB解約，正式轉投內地市場。

定居上海的他開設了「駱達華工作室」，接拍不少電影、劇集及網上劇集等。在2018年，他於網絡電影《卧底》演一名大毒臬，為電影的第三男主角。

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御用奸人：很多導演都先入為主

3年前，駱達華於ViuTV節目《林盧去追星》裡透露當年離港發展的原因，他稱當時意識到公司有意將老一輩藝人換走，加入新血，自感前路茫茫，於是和太太商量後決定與公司解約，嘗試到內地發展，尋找新出路。

他曾於內地訪問中提及，當年把重心移到內地等於重新再來，需要很大的決心和勇氣：「這等於是很大的賭博，太太給了我很大的鼓勵。」

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對於多年來被派演奸角，駱達華似乎不多介意，甚為看得開。他於訪談中坦言期待演一些正面人物，但是很多導演都先入為主。

他說：「一看見駱達華，就想劇本裡有什麼壞人的角色趕緊找他，反正也不用怎麼費心思了。現在我也想開了，在這個圈裡，角色就分兩種，正面和反面，可能我就是被歸類為後者。」

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