  • 31°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】廸士尼X「KYUBI」推出限定新品 時代廣場送限定版防水野餐墊

休閒消費 12:20 2023/08/10

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

為慶祝迪士尼100週年，時代廣場於月前推出《Disney 100: Travel Together with Times Square》，多個主題區域內的藝術裝置和互動藝術畫廊，與大家重溫迪士尼暖心語錄及打卡留念，為了給各迪士尼粉絲帶來更多精彩體驗，時代廣場將於8月期間推出不同新體驗，包括「KYUBI黑魔法舞會」第二重限量精品、迪士尼100限定版防水野餐墊換領及加推第二版「Disney 100旅遊日誌」！

承接時裝品牌「KYUBI」推出的第一期迪士尼惡人精品，這次的系列以視時裝如命的黑白魔后庫伊拉Cruella為靈感，KYUBI的設計功臣把生長於70年代倫敦龐克搖滾革命時期的Cruella那份熱愛搖滾與地下文化的叛逆感，透過多款以白、黑、紅為主色調，採用了英倫龐克風的文字設計表達，型格十足。

最新影片推介

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】預防妊娠糖尿病全方位飲食指南　5大法則避開食物陷阱穩住血糖

集齊紀念印章換禮物

另時代廣場會員於指定商戶即日以電子消費滿指定金額 (最多可累積三張於不同商戶之單據) 即可換領「迪士尼100限定版防水野餐墊」，讓大家與迪士尼共同創造更多美麗時刻！

點擊圖片放大
+3
+2

憑「Disney 100旅遊日誌」可在時代廣場、海港城與LCX及荷里活廣場展開特色旅程，集齊所有紀念印章，更可免費換領限量獎品。由於活動反應熱烈，時代廣場於8月7日加推第二版旅遊日誌，新版將加入全新設計！全新旅遊日誌以夢幻淺紫色為主調，封面上印有可愛造型的米奇與好友角色，與大家共同展開此奇妙旅程。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

【美食展】場內多款優惠產品低至$1　焦點：安記玩遊戲送800罐即食鮑魚
18:53 2023/08/08
【美食展】場內多款優惠產品低至$1　焦點：安記玩遊戲送800罐即食鮑魚
【2023中秋節】一粥麵中秋團聚歎十頭鮑魚盆菜　限時7折早鳥價兼送$100電子優惠券
16:01 2023/08/09
【2023中秋節】一粥麵中秋團聚歎十頭鮑魚盆菜　限時7折早鳥價兼送$100電子優惠券
【限時優惠】台式火鍋8鍋臭臭鍋葵芳匯新店優惠　身份證有8字享全單8折
今日 10:42
【限時優惠】台式火鍋8鍋臭臭鍋葵芳匯新店優惠　身份證有8字享全單8折

你可能感興趣

【美食展】場內多款優惠產品低至$1　焦點：安記玩遊戲送800罐即食鮑魚
18:53 2023/08/08
【美食展】場內多款優惠產品低至$1　焦點：安記玩遊戲送800罐即食鮑魚
【2023中秋節】一粥麵中秋團聚歎十頭鮑魚盆菜　限時7折早鳥價兼送$100電子優惠券
16:01 2023/08/09
【2023中秋節】一粥麵中秋團聚歎十頭鮑魚盆菜　限時7折早鳥價兼送$100電子優惠券
【限時優惠】台式火鍋8鍋臭臭鍋葵芳匯新店優惠　身份證有8字享全單8折
今日 10:42
【限時優惠】台式火鍋8鍋臭臭鍋葵芳匯新店優惠　身份證有8字享全單8折
著數優惠 文娛藝術 設計 品牌 香港 時代廣場

最高瀏覽

【李玟離世】李玟6月曾在酒店輕生未遂　Bruce照赴夏威夷有原因
15:38 2023/08/09
【李玟離世】李玟6月曾在酒店輕生未遂　Bruce照赴夏威夷有原因
【接連不幸】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤拒電療化療　醫生揭4類高危人士及病徵
15:45 2023/08/09
【接連不幸】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤拒電療化療　醫生揭4類高危人士及病徵
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀
13:56 2023/08/08
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀