【親子好去處】廸士尼X「KYUBI」推出限定新品 時代廣場送限定版防水野餐墊

為慶祝迪士尼100週年，時代廣場於月前推出《Disney 100: Travel Together with Times Square》，多個主題區域內的藝術裝置和互動藝術畫廊，與大家重溫迪士尼暖心語錄及打卡留念，為了給各迪士尼粉絲帶來更多精彩體驗，時代廣場將於8月期間推出不同新體驗，包括「KYUBI黑魔法舞會」第二重限量精品、迪士尼100限定版防水野餐墊換領及加推第二版「Disney 100旅遊日誌」！

承接時裝品牌「KYUBI」推出的第一期迪士尼惡人精品，這次的系列以視時裝如命的黑白魔后庫伊拉Cruella為靈感，KYUBI的設計功臣把生長於70年代倫敦龐克搖滾革命時期的Cruella那份熱愛搖滾與地下文化的叛逆感，透過多款以白、黑、紅為主色調，採用了英倫龐克風的文字設計表達，型格十足。

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集齊紀念印章換禮物

另時代廣場會員於指定商戶即日以電子消費滿指定金額 (最多可累積三張於不同商戶之單據) 即可換領「迪士尼100限定版防水野餐墊」，讓大家與迪士尼共同創造更多美麗時刻！

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憑「Disney 100旅遊日誌」可在時代廣場、海港城與LCX及荷里活廣場展開特色旅程，集齊所有紀念印章，更可免費換領限量獎品。由於活動反應熱烈，時代廣場於8月7日加推第二版旅遊日誌，新版將加入全新設計！全新旅遊日誌以夢幻淺紫色為主調，封面上印有可愛造型的米奇與好友角色，與大家共同展開此奇妙旅程。

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