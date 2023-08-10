【奇蹟小店】肥媽夥吳大強訪善美影室 老闆預告：舊樓重建將順勢關門

▲ 林國盛最近在《奇蹟小店》接受肥媽和吳大強的訪問。（圖片：TVB提供）

曾經因為業主要收樓、鄭中基的MV《我們》，而一度人氣急升的善美影室老闆林國盛，近日TVB《奇蹟小店》節目，肥媽夥拍《中年好聲音》吳大強到訪，回味昔日全家去影樓拍照的點滴，而這類夕陽行業，在香港真的買少見少。

這間在香港少數碩果僅存的舊式照相影樓——善美影室，75歲的老闆，隨手拿起一張相，都可以說故事。這故事可以從6歲時拍攝的一張相片說起。話說當年住在尖沙咀的林國盛，父母帶他上尖尖照相拍照，但那時候他並不喜歡這張相片，因為眼睛垂下，爸爸說林國盛似「低能仔」。「我一向眼仔碌碌，所以不喜歡這張相，當然現在就當它是寶，因為捕捉到那時候的情懷，那時候的怕醜樣。」沒料到，林國盛與尖尖照相的緣份，就是從那時開始。

有汗出無糧出經營

中學未畢業，林國盛第一份工作真的是去量地，名為丈量員，是度地起村屋，日復日這樣做，為精力旺盛的年輕人來說，感覺沉悶。於是誤打誤撞便加入了沖曬行業，一做就幾十年。

▲ 許多名人藝人來拍過證件相，如張家輝、鄧梓峰、羅家英、鄭中基、高永文醫生、譚耀宗等等。（攝影：黃建輝）

「我曾經在九龍灣有工場，幫手曬芝柏、現代經典等婚紗相。」昔日好景的日子，有200份的證件相生意，他都不敢接，因為人手有限，但今天想接也沒有。他拿出數簿統計一下，疫情期間暑假，善美影室只有40宗生意，經常是有汗出無糧出，連交租也不夠錢。

林國盛記得當年善美影室的前身——尖尖照相的生意好到不得了。1937年，由劉慶鏞在彌敦道369號開業，後遷至油麻地北海街現址，並由兒子劉唯康接手。林國盛說，那時老闆忙到一個點也不敢生仔，周日休息曬相，平日就算7點還有客，也叫他明天來，拉閘收工。

改名求盡善盡美

1996年尖尖照相老闆移民，林國盛與拍檔接手，改名「尖美」。「美是我太太的名字，改一個字，不用花太多錢。」可惜維持了4個月13日，就與拍檔意見不合而拆夥。「拍檔拿了個電話，還錄音說：『尖尖及尖美影室已結業，請勿再騷擾。』我惟有立即申請個新電話，朋友問：『你比人整古？』我說：『應該唔係既！他唔想我咁辛苦?。』」

▲ 汪明荃曾上來拍過《野蠻奶奶大戰戈師奶》。（圖片：TVB提供）

有信奉道教的行家，提議他將影樓的名字改用「善」字，遂出現了今天的名字「善美影室」，林國盛希望事事都能做到盡善盡美。

以為結業來「瞻仰遺容」

林國盛是曬相出身，照相不算很耍家，但當年他向尖尖照相老闆偷師，學了幾招。「他讀兒童心理學，了解小朋友的心理，會用馬餾公仔吸引他們注意，然後對著鏡頭便會笑，而我都學到幾招，用米奇、鴨仔去吸引小朋友。」他在雜物中找到了猴子毛公仔，向筆者訴說當年事。

林國盛說如果沒有尖尖照相老闆之前的兩代客戶，不值得在這裏守住這門生意。雖然一次又一次逃過結業的危機，但如果真的舊樓重建，他也會順勢而關門。「2015年業主要收返這間舖，影樓的電話響過不停，因為大家都想上來『瞻仰遺容』，但真的幫襯很少。」

▲ 善美影室星蹤處處，陳煒也曾來拍照。（圖片：TVB提供）

當數碼化的潮流已經成為常態，到影樓拍菲林照，然後耐心等待將菲林沖曬出來再曬相，可以說已經不合潮流，但為上一代人，這卻是美好的回憶。

細數名人足跡

善美影室不單一景一物都是古董，遍布周遭的相片，也訴說著不少名人的足跡。「曾在處境喜劇《香港八一》飾演蘇小姐的梁碧玲，也有帶女兒來拍照，但她已經移民去了新西蘭。」汪明荃上來拍過《野蠻奶奶大戰戈師奶》，之後還叫八和會館的職員來拍照。「因為人多，領呔也放在這裏方便拍照。」林國盛說。影帝張家輝也來拍過證件相：「張家輝來探望樓上的朋友，經過入來拍特區護照，那時候他還未做影帝。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

還有陳煒、鄧梓峰、羅家英、Sunny哥哥（70年代TVB兒童節目《跳飛機》主持）、高永文醫生、譚耀宗等等，每一張相片，都是一個故事。

記者：何小雲