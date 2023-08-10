【移英苦況】港媽移英逾2年一事引發壓力爆煲　哭訴5大苦況返港留低陷兩難

▲ 重新適應係好困難！

自英國推出BNO簽證（BNO Visa）供港人移居的計劃後，以十萬計的港人選擇移居當地，不過不是人人都可以適應新的轉變，有港媽就拍片哭訴在當地受到不公平的對待，這件事引發她壓力爆煲，在送完女兒返學後在車上爆喊拍片，哭訴2年半的移英生活種種困難，陷抑鬱邊緣，不過最後她都自我勉勵，「能撐一天得一天的態度去面對這種困境和情緒。」

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移英港女Kasumi在她個人YouTube頻道glorykasumi不時分享移英生活近況，她表示在移英後很多小事都令她感到不滿，但縱然難捱但都沒有想過離開，直至近日一宗小意外，自己的車被當地人開車門撞倒，反被對方辱罵，報警也不受理，這種不公平的待遇，令她情緒崩潰至極回，更很想離開當地回港生活。

▲ 港媽哭訴移英後的苦況。圖:glorykasumi

Kasumi用盡了很多努力去習慣、去融入喜歡這個地方，但覺得自己「始終辦不到」，更自覺「好廢」、又煩到老公，很想回到香港探家人，卻又無能為力，她坦言腦中不斷思考「為什麼我好像愈來愈不喜歡這裡？越了解這個地方便更討厭」她還舉出5大苦況。

第一，她坦言從來沒有想過當時一上飛機，可以這麼久都不能回到香港，想起在港的媽媽，就算母女有吵架時，她其實仍然深愛對方。

第二，希望趁住暑假期間帶女兒回到香港探親，但機票是非常昂貴，一大一小價格是1,565鎊（約$15,543港幣），到暑假旺季過去，她自己的單人機票只約468鎊（約$4,648港幣），但其老公又稱「自己搞唔掂」，導致只好留在英國。她表示這兩年半之間，就算多次看隔離酒店、單程機票，最終也是猶豫不決未有購買，也反問自己其實「回到香港是不是能夠解決問題？」而女兒自出生後，都沒有離開過她，對於能否離開女兒、英國的一切，她感到疑惑。

▲ 機票非常昂貴。圖:glorykasumi

第三，英國與香港的氣候相反，英國很乾燥而香港很濕熱，她表示拍片當日7月17日，天氣仍然很涼，在當地已經很久都沒有流過汗，要流汗必須要做運動，但她又懶做運動，為了想念香港很潮濕的感覺，還特地在英國「濕蒸焗桑拿」，皮膚狀況比兩、三年前差了不少，但脫髮問題有一點點改善。

第四，生活苦悶，她表示生活日日如是，「星期一至五阿女要上學，然後星期六日要不是去別人家，就是去草地，或去行我不想行的街」當地的街不適合她逛。不過在移英之後也體驗到一些香港無法體驗的事物，如去薰衣草田、本地自駕遊、Pride Day、戶外電影院等。

第五，她在香港有不少好朋友，時常感受到自己很幸福，但在英國要重新識新朋友，雖然自己在當地都識了不少新朋友，但心中總是擔心「人家會否覺得我很煩呢？」、「新朋友會不會同樣包容我呢？」等等問題。

▲ 到英國同樣離不開恐懼。圖:glorykasumi

歷時11多分鐘的短片，Kasumi不時喊到雙手拭淚，但最後她都自己勉勵，用較豁然的態度說道「頂得一日得一日，捱得一日得一日，還未死都要繼續捱，不管是香港英國都一樣」，心情也在兩星期內慢慢平後了一點。

近2000名網民留言打氣

「我都係移民咗嘅香港人，我都試過同你一樣好討厭移民嘅國家，情緒病只有自己幫助自己！同埋你要為自己呢條移民嘅路負責！建議你番香港走轉take個break」、

網友安慰她說:「給你一個抱抱，其實哭了和拍了出來情緒真是可以舒緩一下，大家也要支持，有家人的地方就是家，要勇敢，看你情況真是要找找GP , 血清素出問題，你勇敢說出來，已經好叻，我已經訂閱你，多分享，其實好多人關心你，陪伴你，支持你」、」首先呢，我實在很欣賞你，願意把你的負面情緒拍成影片向人分享，還要出埋字幕。其實不只你一個有這樣的情況，無論繼續留英或是返香港，要撐住啊！」

有網友大讚港媽「妳好勇敢面對自己嘅境況。慢慢揾個方法，想清楚自己嘅目標同需要，也可以同專業人士傾下，只有自己才知道怎樣會快樂」。

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原片：YouTube@glorykasumi

原文網址: 移英港女拍片爆喊哭訴5大苦況！討厭英國所有事 想返港卻困難重重 | 香港01 https://www.hk01.com/article/927512?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral

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責任編輯：王明芳