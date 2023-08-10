【昏迷天瑜】愛女淪植物人3年從未放棄　天瑜爸爸患癌放不下抑鬱妻自閉兒

▲ 天瑜爸爸不幸患癌，他不怕死卻放不下妻兒。

8歲女童周天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人，癱瘓臥床留院長達3年。周家命途多舛，天瑜爸爸周先生上月證實患上惡性肌肉腫瘤，他直言「我不怕死」，但為了妻兒必奮力抗癌。

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由天瑜患病到出事，每一個時間點周先生都記憶猶新，每一個畫面都歷歷在目。他憶述，2018年夏天發現天瑜耳朵內有半粒綠豆大小的異物，不痛不癢，後來卻流出水狀液體，求醫檢查後證實患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤。同年10月天瑜開始接受一連串治療，包括化療和電療。天瑜接受電療後兩個月癌症復發，轉而紓緩治療，每周注射索價近9千元的標靶藥，半年後腫瘤奇蹟縮小了。

天瑜昏迷3年接受針灸治療

2020年5月，天瑜在瑪麗醫院進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，心臟停頓了52分鐘，搶救後雖得以保命，但因長時間缺氧，腦部嚴重受損。天瑜由一個活蹦亂跳的小女孩，從手術室出來後卻面目全非，爸爸形容她當時「口腫面腫，全身插滿針管，猶如科學怪人」，之後便處於昏迷狀態。周先生指天瑜手術當天院方延遲輸血48分鐘，屬嚴重的錯誤，也有篡改手術紀錄之嫌。這3年來他一直四處奔走，為愛女尋求真相，可是至今追討無果。

▲ 天瑜爸爸上月證實患上惡性肌肉腫瘤，他沒有考慮自己太多，只擔心妻兒失去依靠。（黃建輝攝）

原本為天瑜帶來曙光的手術，卻不幸因此改寫她的人生，令她慘變植物人。天瑜躺病床3年，今年5月起中醫師黃天賜為天瑜義診針灸，不但改善其水腫問題，而且造就她3年來首次眨眼。天瑜經過中西結合治療，目前身體各項指數漸趨正常。周先生表示︰

我讓天瑜接受針灸治療，不敢奢求她行得走得，最大心願只望她少一點病痛。

去年8月周家搬入公屋單位，特意為天瑜布置房間。周先生在房間介紹他們購置的病床及醫療用品，他拉開小櫃桶全是為天瑜準備的衣物，「這件裙子天瑜出院回家時穿過，其實都穿不了多少次。」他去年11月曾安排天瑜回家4日3夜，餵藥照顧苦不堪言，他亦明白現實︰

3年以來她沒有太大進步，要求她醒返很難……我心底裡渴求奇蹟，但不敢期望，只能合乎現實。

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患惡性肌肉腫瘤不怕死

天瑜出事後周家遭逢巨變，正當他們漸漸適應新生活之際，卻又面臨另一考驗。周先生於今年5月時發現右手手臂上腫了一塊，最初以為只是肌肉拉傷，後來腫塊慢慢變大。6月時他接受身體檢查，醫生轉介他看骨科，經過多項檢查後，7月中下旬證實患上惡性肌肉腫瘤，已擴散至左邊肺部。他得悉噩耗的一刻感到驚慌，也無法接受︰

我知道自己這幾年來太辛苦、太抑鬱，猜到會出事，只是想不到這麼快。

可是一兩晚後，他已消化負面情緒，這幾年的磨練令他變得堅強，坦言「出入醫院見到生生死死，已看得很開。」太太也是看到他在網上發文後，才知道丈夫患癌，他指太太反應大，「鬧到我飛起，話我甚麼也不跟她說。」他解釋，太太性格較內向，擔心她承受不了才遲遲不跟她說。他無奈笑稱，太太連使用外賣平台叫外賣也不會，患有自閉症的兒子又跟他非常親近，對兩母子放心不下。

我不怕死，人總有一死。我最擔心小朋友和太太沒人照顧，我不在他們怎麼辦？

▲ 周先生與太太雙雙患上抑鬱症，兒子又患有自閉症，他現階段想盡量安頓好妻兒。（黃建輝攝）

周先生暫時身體未有太大異樣，腫瘤並不痛，只是腋下及大腿內側淋巴位置有點疼痛。他的生活如常，仍有去游泳，食得稍為清淡。他將於本月21日到威爾斯親王醫院看腫瘤科，具體治療方案要待與醫生商討後才有決定，初步治療方案為電療、化療和做手術。他現正接受中醫治療，這位中醫師擁有中西醫資格，也是一名癌症專家。

他現時每周花數千元看中醫，暫時經濟還可以應付，但擔心長遠未能工作，無力負擔醫藥費。他嘗試聯絡慈善團體或相關基金，看能否尋求資助。不過，他暫沒考慮眾籌，「疫情後經濟不好，香港人也不容易，我不想麻煩到人。」

即使周先生身患癌症，但他大部分時間表現平靜，少有擔心，亦提醒自己保持心境開朗。至於天瑜醫療事故一事，他盡量避免勞氣，先處理好自己身體，但他絕不放棄追討。

在我有生之年，如果他們未還我公道，我仍會繼續做這一件事。如果要講遺願，一定是為女兒討回公道。

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自覺虧欠兒子儼如「單親」

周氏夫婦經歷3年的調整，已習慣醫院屋企兩邊走的生活模式。周先生與太太還育有一名9歲升小四的兒子，他們日常送兒子上學後會做家務，並準備當天帶到醫院給天瑜的物資，例如尿片、奶粉、濕紙巾、床單、保健品，之後周先生或太太其中一人去接兒子放學，並負責他當日的課外活動接送，另一人則去醫院探望天瑜。

天瑜哥哥由懂事以來便過著非一般的家庭生活，周先生有感虧欠兒子，陪伴他的時間少，連去公園、一家人外出飲茶的機會也很少。他哽咽說道︰

小朋友好像在單親家庭長大，身邊不是爸爸就是媽媽，永遠只有一個人照顧他。

有時兒子想爸爸陪伴，周先生卻不得不去醫院，他曾反問爸爸「你可以不去醫院嗎？」爸爸回應天瑜需要陪伴與照顧，縱然他愛錫妹妹，也衝口而出一句：「妹妹現在是植物人，不會知道的。」周先生指兒子善良單純，從來沒有埋怨，明白他只是渴求父母的愛。

他提及早前發覺兒子很著緊金錢，細問之下兒子說「俾你睇醫生」。他有向兒子透露自己患病，因太太去醫院探望天瑜，他曾帶同兒子一起去看中醫，兒子看到他拿出數千元，小小年紀已知道醫藥費不菲。

兒子患有自閉症，主要問題是言語發展障礙，出現固執行為，但他的學業成績優異，具有數理才能。周先生分享兒子3歲時可以倒串英文字母，幼稚園時期已有分數、點數、公倍數等概念，現在對奧數尤其感興趣。而且他在音樂方面具天分，擁有絕對音感，聽到一首歌就能彈出來。

▲ 周先生感謝愛心港人向天瑜送上祝福，包括「姜糖」。（黃建輝攝）

夫妻互相扶持 為女兒討回公道

天瑜父母因愛女出事而雙雙患上抑鬱症，周先生表示太太情況最嚴重時，會一邊煮飯一邊嚎哭，現時已有好轉。夫妻一直互相扶持，分工合作，周先生感激太太將家庭打理得頭頭是道，又讚賞她廚藝了得，「有時辛苦一日回來，吃到她煮的飯餸很安慰，有一種幸福感。」

周先生開設facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」，不時撰文更新天瑜的情況，這裡成為他抒發及宣洩的渠道，好比樹窿一樣。現階段他想盡量安頓好妻兒，考慮到他將來需接受治療，未必能照顧到他們，或許屆時反要人照顧。另外，他希望處理好天瑜的民事索償，他透露前年有兩位專家評估天瑜尚有14.5年壽命，這個數字直接影響他們索償的金額，預計這是漫長的過程。周先生說出心聲︰

我最大的牽掛是屋企人，安頓好他們，我走得安樂。可能我在天堂見返健康的天瑜，我會更開心。

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記者︰駱秀玲