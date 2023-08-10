【日本旅遊】2023東京迪士尼萬聖節大巡遊　40周年限定萬聖米奇幽靈公館全新登場

▲ 東京迪士尼萬聖節主題９月登場。（東京迪士尼官網）

東京迪士尼官網最近釋出下半年的活動時間表，打頭陣的東京迪士尼的萬聖節活動將於9月登場，當中萬聖節巡遊《驚悚Boo！》相隔4年再度回歸，還有首次舉辦的萬聖節市集，以及特別活動《幽靈公館：假期夢魘》。

《幽靈公館：假期夢魘》

「幽靈公館」由即日至9月13日將進行維修更新，並於9月14日至2024年1月8日期間，以特別活動重新登場，住著999隻幽靈的哥德式大宅內在今年的萬聖節活動即將迎來新的主題，加入了以提姆・波頓的經典電影《萬聖夜驚魂》的新元素，帶來不同於以往的恐怖饗宴！

▲ 從世界市集到灰姑娘城堡皆有裝飾。（東京迪士尼官網）

萬聖節巡遊《驚悚Boo！》

東京迪士尼樂園的《驚悚Boo！》巡遊是今年的亮點，約持續45分鐘，將在樂園的廣場和明日樂園、卡通小鎮進行。除有大量舞者表演，也有各種主題花車，包括西部河流鐵路、探險樂園、充滿墓碑的灰姑娘城堡、奇幻樂園，以及鬼魂入侵南瓜的小動物生活的小木屋樂園。

此外，迪士尼樂園平日禁止成人裝扮成迪士尼角色，在萬聖節期間也會限定開放！萬聖節活動期間，不管大朋友或小朋友，都可裝扮成自己喜歡的迪士尼角色，一起前往夢幻國度參與這次的盛大活動，大可滿足一眾想扮演公主王子的成人粉絲。

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記者：李越樺