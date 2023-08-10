【東張女神】梁敏巧離開《東張西望》？　因一句話惹網民熱議

▲ 梁敏巧離開《東張西望》？

《東張西望》的女主持將少一員？事關梁敏巧（Maggie）日前在社交平台的帖文中提到一句說話，令人認為她將會離開節目，甚至覺得她是離開TVB。

【東張西望】東張女神踢爆無牌「神醫」遭辱罵兼禁錮 梁敏巧反擊：你恐嚇我？【有片】

梁敏巧：你們會不捨得我嗎？

Maggie在IG分享一張日常照，相中的她笑得開懷，並寫道：「如果我離開了東張西望…你們會不捨得我嗎」，並未有作其他的交代。

網民就擔心Maggie是離開《東張西望》，「咁咪見唔到你囉。唔捨得呀」、「唔好離開啦」、「這樣做 太過份了 唯有報《東張》」。有網民就希望Maggie可作多方面發展，並送上祝福。

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東張女神踢爆無牌「神醫」

Maggie在《東張》的小背心造型、認真地採訪，也令觀眾留下深刻的印象。

在7月初的一集當中，梁敏巧採訪一間雜貨店負責人並指有苦主控訴售賣的中藥未有清楚列明處方，而且價錢昂貴，老闆娘拒認曾開藥方，表示自己只售賣藥材。

而在旁另一位男老闆卻突然發惡，不但以粗言穢語指向梁敏巧辱罵，更出言恐嚇兼禁錮主持與攝製隊：「你咪走，我同你哋講，你哋三個企喺度！」

梁敏巧與工作人員避到出街市外，男老闆繼續粗口「問候」，還聲稱已報警處理，攝影人員忍不住出言護梁敏巧：「咪咁惡啦，人哋女人嚟㗎，大佬啊！」

梁敏巧表現淡定，反擊質問對方：「你依家係咪恐嚇我？」、「你點解係咁用粗口鬧我呢？」男老闆還用手擋著攝製隊的七人車，阻止離開，直到警員到場才收手。

▲ 梁敏巧採訪時相當淡定。（影片截圖）

選港姐入行

現年28歲的Maggie，因參加《2019年香港小姐競選》而入行，成為TVB經理人合約藝員。

她在2021年7月開始擔任《東張西望》的外景主持，以往曾主持兒童節目《Think Big天地》，也有參演劇集演出，如：《愛·回家之開心速遞》之少女版譚何容儀。

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Maggie為香港樹仁大學新聞與傳播學系畢業生，在參選港姐前曾任職記者。

另外，她因2019年新冠肺炎疫情影響而經常留在家，積極為自己增值的她考獲瑜伽導師牌照。

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