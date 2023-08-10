【假冒國安】涉訛稱國安處人員被控串謀欺詐再提訊　兩警一男准保釋至10月初再訊

▲ 次被告鄧栩洋。（資料圖片）

2名警員及1名退休人士涉假冒國安處人員，向1名人士訛稱獲廣東省國安處的消息指其涉詐騙及將被調查，以串謀欺詐對方結算2間內地公司的交易款項，被控串謀欺詐及假冒公職人員兩罪，案件今（10日）於區域法院提訊。代表律師申請將案件押後，以處理當中2名被告的聯合答辯協議，以及索取法律意見。法官將案件押後至10月3日，各被告續准保釋。

被告李雪輝（58歲），報稱退休人士；鄧栩洋（30歲）及莊港偉（46歲），均報稱公務員。

鄧一方指，李及鄧兩人將有聯合答辯協議，申請押後案件。莊一方不反對押後，並表示亦需時索取法律意見。控方不反對押後，但表示是次已是第5度提訊，希望下次聆訊時可聽取答辯。

法官將案件押後至10月3日，另提醒各被告把握是次押後時間，各被告續准保釋。

3人同被控1項串謀欺詐罪，指他們於2022年3月27日至4月1日期間，在香港一同串謀詐騙張田同交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司與中科創新產業投資有限公司之間的交易，即3人向張田同以不誠實虛假地表示他們是香港警務處國家安全處人員、國安處收到廣東省國安處的消息，關於針對該張田同的詐騙指稱，以及國安處所收到的消息如經發現屬實，會對張田同展開調查。

李雪輝另被控1項假冒公職人員罪，指他於2022年4月1日，在中環麥當勞道豪華閣某樓層假冒公職人員，即香港警務處國家安全處人員。

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記者：梁錦麟