【旅遊復甦】內地解禁出境團赴78個國家　包括日韓英美澳

▲ 中國解禁出境團赴78個國家，包括日韓英美澳。(iStock圖片)

國家文化和旅遊部今（10日）宣布，新一輪解禁出團旅遊的國家名單，包括日韓英美，全國旅行社即日起可復辦相關國家的出境團和「機票+酒店」業務。

詳細國家名單：

亞洲：阿曼、巴基斯坦、巴林、韓國、卡塔爾、黎巴嫩、孟加拉國、緬甸、日本、土耳其、以色列、印度

非洲：阿爾及利亞、埃塞俄比亞、貝寧、博茨瓦納、赤道幾內亞、佛得角、加納、喀麥隆、科特迪瓦、盧旺達、馬達加斯加、馬拉維、馬里、摩洛哥、莫桑比克、塞舌爾、聖多美和普林西比、突尼斯

歐洲：愛爾蘭、愛沙尼亞、安道爾、奧地利、白俄羅斯、保加利亞、北馬其頓、比利時、波黑、波蘭、德國、芬蘭、荷蘭、黑山、捷克、拉脫維亞、立陶宛、列支敦士登、盧森堡、羅馬尼亞、馬耳他、摩納哥、挪威、瑞典、塞浦路斯、斯洛伐克、英國

北美洲：安提瓜和巴布達、巴巴多斯、格林納達、哥斯達黎加、美國、墨西哥、特立尼達和多巴哥、牙買加

南美洲：秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞、圭亞那、蘇里南、委內瑞拉

大洋洲：澳大利亞、巴布亞新幾內亞、庫克群島、密克羅尼西亞聯邦，北馬里亞納群島聯邦、法屬波利尼西亞、法屬新喀裡多尼亞

國家文化和旅遊部指，各地要強化責任擔當，指導旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項製度和規範，落實「一團一報」制度，加強對旅行社及在線旅遊企業的監督檢查，切實維護旅遊市場秩序，保障遊客合法權益。

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責任編輯：陳麗娜