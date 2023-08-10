【移民英國】移英做醫生賺錢養在港家人？　英國廣告掀爭議被諷無知

▲ 英國匯款公司「WorldRemit」一則廣告掀起爭議。

英國一間匯款公司最近推出廣告，內容訪問一名移英港人，她表示在當地做醫生能賺錢支援在港家人，廣告出街後引來網民批評，本港著名導演周顯揚更揶揄「作嗰個完全唔知香港生活指數」。

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英國匯款公司「WorldRemit」近日推出一系列廣告，訪問了多位移英人士，如何匯款到家鄉幫助家人，其中一集的主角是移英港人Roberta，她自稱在威爾斯的國民保健署（NHS）任職醫生，同時亦是一名舞蹈員。

Roberta表示，自己在英國拯救生命、努力工作，支援身處香港的父親和殘疾的姊姊，為照顧姊姊做出貢獻，減輕他們的經濟壓力，又形容二人是自己的一切。

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該則廣告自6月起被發布至多個網上平台，亦刊登在地鐵站月台燈箱。但不少網民卻批評廣告失實、有誤導成分，有人於「WorldRemit」的YouTube頻道留言，質疑在NHS當醫生的收入，未必足以支援在港家人的生活，認為公司沒有事先進行資料搜集。

電影《大追捕》、《真·三國無雙》的導演周顯揚亦在社交平台分享該則廣告。他在帖文中寫道，「英國醫院賺錢養活香港鄉下家人，咁幽默，真係英國人先諗得出」，並Hashtag「#感動」、「#創意廣告」、「#0分重作」、「#作嗰個完全唔知香港生活指數」、「#以為孟加拉」。

英國香港兩地醫生薪酬對比

英國國民保健服務（NHS）員工曾多次因不滿薪酬水平罷工。根據NHS資料，英國的新入職醫生年薪約為3.2萬至3.7萬英鎊（約31萬至37萬港元），平均月薪約為2.6至3.1萬港元；專科醫生年薪約5.2萬至8.4萬英鎊（約51萬至83萬港元），平均月薪約4.2萬至7萬港元；顧問醫生年薪約9.3萬至12.6萬英鎊（約92萬至125萬港元），平均月薪約7.6萬至10萬港元。

而根據本港醫管局薪級表，公立醫院駐院醫生或一般醫生月薪介乎約6萬至12.8萬港元；副顧問醫生或高級醫生月薪介乎約12萬至14.2萬港元；顧問醫生月薪介乎約15萬至25.7萬港元。

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責任編輯：羅嘉欣