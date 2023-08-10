【自然系女子日本旅行】林莎自揭最冧男神孔劉　與暉哥到「月兔之里」祈求好運

▲ 《自然系女子日本旅行》

J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》在昨晚（8月9日）一集行程十分緊密，主持人林映暉（暉哥）與嘉賓「啦啦隊女神」林襄首先去到合掌村參觀特色建築，之後去了東茶屋街欣賞藝伎表演，近距離與藝伎玩遊戲。

來到重頭戲浸溫泉，兩位靚女換上水着體驗和倉溫泉，一邊欣賞七尾灣美景一邊Girls' Talk，暉哥問到林莎擇偶條件？林莎冧滋滋說：「喜歡白白淨淨有點小調皮的那種感覺，外形就喜歡長得比較可愛，眼睛笑起來像孔劉那種會被電到。」

林莎再自爆相信一見鍾情：「我看每個男生就知道誰是做朋友，誰是可以的！」浸完溫泉，兩人再體驗當地獨有的溫泉泥Spa，將溫熱的珪藻土塗在身上，感覺零舍不同，暉哥笑言：「過咗半個鐘之後成身都係汗，有排毒嘅感覺，做完出嚟都瘦咗！」

【自然系女子日本旅行】港女林映暉成台灣通 暉哥事業心重邊讀碩士邊工作【多圖】

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林莎望《自然系》轉戰香港

今晚（8月10日）播出的《自然系女子日本旅行》，暉哥和林莎轉戰加賀市，兩人首先體驗擁有1,300年歷史的山代溫泉。

兩位靚女去到大眾浴場「古總湯」浸溫泉，該浴場的復古裝修相當有特色，價錢亦十分便宜，只需500日圓（約28港元）一位。

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加賀有傳說指只要和兔仔接觸就能開運，暉哥和林莎遂到「月兔之里」親親兔仔祈求好運。暉哥說：「我要大紅大紫！」林莎則說：「我想《自然系女子》第三季是香港旅行！」

此外，兩人還有幸參與了一年一度的百萬石祭，當日祭典現場人山人海，氣氛熱鬧。

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