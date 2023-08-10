【天眼直擊】2男疑「踩線」擅闖大埔私人屋苑　保安上門後樓梯展追逐戰

▲ 2男疑「踩線」擅闖大埔私人屋苑，保安上門後樓梯展追逐戰。

兩男疑「踩線」闖入大埔私人屋苑，全程被天眼直擊！有大埔男街坊於昨日（9日）上載影片，指有2名形跡可疑的男子於家門外不斷徘徊，懷疑他們想「踩線」圖謀不軌，因此通知保安。而當保安上門後，更與躲在防煙門的可疑男子展開追逐戰，但最終亦未能截獲。因此男街坊提醒其他街坊，必須鎖好門窗及鐵閘，以免讓人有機可乘。

最新影片:

一名大埔男街坊在Facebook上載3段閉路電視短片，片中可見2名身穿白衣、攜背包的男子於一單位的門外不斷徘徊，他們一人似是負責「睇水」，另一人則對鐵閘不斷擺弄。

我當時已經有不祥預感，似係爆格。我估計佢地利用單位近防煙門嘅特點，方便匿埋同逃走。

男街坊指過去自己跟家人從未見過2男。而事發於昨天下午3時許，眼見他們不停打量其寓所及附近單位，「施施然用咗半個鐘研究道鐵閘」，因此懷疑2人是有「爆格」意圖，於是通知保安人員。保安人員抵達有關樓層，再發現可疑男子躲於防煙門後面，隨即與2人在後樓梯展開追逐戰，可惜最終亦未能截獲。男街坊事後表示已就事件報警，又好心提醒街坊要注意家中防盜。

各位街坊要注意屋企門窗、鎖好鐵閘！可以的話裝埋閉路電視更好，不但保護自己，更可以幫埋街坊看門口！

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責任編輯：羅嘉欣