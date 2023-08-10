【跨國研究】日行4000步降早逝風險　每增加500步心血管病減7%

▲ 每日多走1000步可顯著降低早逝風險，研究：超7000步死亡風險降49%。

多走路對身體好！日前一份最新研究指出，步行的步數越多，可顯著降低早逝風險。而如果每日步行達7000步或以上，死亡風險更將降低49%。

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《歐洲預防心臟病學雜誌》在本月8日發表一份研究，顯示若人每日至少步行4000步，就可顯著降低早逝風險；每多走500步，死於心血管疾病的風險則可降低7%，而每多走1000步，死於任何原因的風險更會降低15%，反映走路越多，對健康影響越大。

研究人員Maciej Banach表示，該項研究分析了在美國、英國、澳洲、西班牙、日本、挪威所進行的17項研究、共計近22.7萬人的數據，是迄今為止對相關課題最大規模的分析研究。但此項觀察性研究只顯示每日步數與健康之間的關聯，並非直接反映因果關係。從觀察數據顯示，每日走約4000步，能顯著降低早逝風險。若步行超過7000步，則益處最大。 尤其是60歲以下人群，若每日步行7000至13000步，死亡風險將降低49%。

Banach透過研究結果鼓勵民衆，不僅限於堅持走路等任何定期運動、健康飲食或其他積極生活的方式，只要盡早開始任何能干預健康的措施，都將對膽固醇、高血壓等疾病誘因產生巨大正面影響：

如果你堅持運動，就總能期待到明顯的健康益處，且壽命更長。

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責任編輯：羅嘉欣