【香港小姐2023】今屆最年長港姐任職測量師　「高妹」毛志琛曾與細龍太一同開工【多圖】

▲ 7號佳麗毛志琛（Viktoria）曾跟「細龍太」陳思圻合作。

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》總決賽將於本月27日舉行，一眾佳麗現正忙於為選美備戰。

7號佳麗毛志琛（Viktoria）今年27歲，為眾佳麗中年齡最大，原來毛志琛曾跟「細龍太」陳思圻一同開工，未知她參選前有否向師姐偷師？

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毛志琛擁Fit爆身材

身高172.5cm的毛志琛擁有模特兒身型，她不時於IG分享靚相，大方展露一雙長腿。

毛志琛的興趣為攝影、旅遊、滑雪及打網球，經常做運動的她練出Fit爆身材，可以嘗試不同種類的服裝。

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曾跟陳思圻合作

畢業於香港城市大學測量的毛志琛任職測量師，不過她似乎有意投身影視業。

前年，她曾跟「細龍太」陳思圻一同擔任年度晚宴的司儀，並為第3年年任此工作，相信亦對未來從事演藝工作有幫助。

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