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【家居展低至6折】LITTLE TWIN STARS煮食爐閃亮登場 即場登記「好氣Fun」送罐裝鮑魚

休閒消費 13:18 2023/08/10

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

煤氣公司於2023年8月17日至21日將舉行「家電．家居．博覽」大優惠，有多款爐具及家居用品以低至6折發售，萬勿錯過。另外，繼之前推出Hello Kitty爐具大受歡迎後，煤氣再與Sanrio推出全新聯乘企劃 – TGC x Little Twin Stars星之煮食爐及廚具系列，以夢幻可愛的新品提升居家煮食的樂趣！

可愛度十足的Kiki和Lala將從星之國度「跳入」廚房，為大家帶來薰衣紫和天空藍兩款充滿浪漫氣息的全新色調。煮食爐採用嵌入式設計，強化玻璃面印有不同的Kiki和Lala圖案，美觀又實用。除了煮食爐，更有Little Twin Stars鍋具及廚具系列，包括不鏽鋼單柄煎鍋連矽膠鑊鏟及不鏽鋼單柄鍋連矽膠湯殼，可以湊成全套煮食用具，而矽膠鑊鏟和湯殼可承受-40°C至230°C，令你食得安心。

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場內將設有多個品牌的優質時尚家居用品、天美容產品及健康產品將會以會場優惠價發售，如匡橋會推出多款會場獨家優惠套裝、Ling Lee天然美容及健康食品85折發售、Senga鍋具低至7折、Mepal保鮮盒現場獨家８折及史諾比廚具品低至65折等等。

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    現場優惠多不勝數，凡於會場購買家居用品滿HK$300或以上，即場送您煤氣烹飪中心課程電子禮券HK$200。另外，即場登記成為「好氣Fun」網上換購平台會員即送「壽桃蠔皇鮑魚四隻裝」(價值$75)，更可專享會員獨家優惠!

    日期：2023年8月17日至21日　

    地址：灣仔會議展覽中心

    煤氣公司展位編號：3F-E02

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