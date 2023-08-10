【明星瘦身】BLACKPINK成員Lisa絕密水著照曝光　「人間芭比」靠4招維持20吋纖腰【多圖】

▲ BLACKPINK成員Lisa激罕晒絕密水著照。

韓國人氣女團BLACKPINK成軍7周年，各自貼出閨密照大晒姊妹情。四女仍為世界巡迴演唱會落力演出，上月30日於越南完成一連兩場的巡唱，休息一個多星期充足電，明天（8月11日）將在美國新澤西州繼續開騷。

當中人氣最高的泰籍成員Lisa，趁著逾10天的小休假期到希臘出海度假，百忙中抽空旅遊，難怪心情靚爆。

她於社交平台上載多張出海相片與眾同樂，其中罕有分享穿上牛油果綠色的比堅尼相片，雖然只有背面，但已清楚看見Lisa的超弗線條，骨感得來凹凸有致。

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Lisa曾在泰國見面會上表示自己很喜歡去沙灘，但因怕媽媽責備故從不敢上載泳裝照。今次面對著希臘如此幽美的景色，令Lisa寧願冒著被媽媽責罵，也誓要甫出水著照，可見今趟旅程玩得樂而忘返。

【BLACKPINK成員】Lisa靠4招操出20吋螞蟻腰 維持99磅成「人間芭比」【多圖】

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4招瘦身秘訣

身高167cm的Lisa只有45kg（99磅）體重，最令人羨慕的是其20吋激幼螞蟻腰，因而獲得「人間芭比」稱號，2021年更成為全球百大美女冠軍。

除了得天獨厚擁有天生好基因，其實她為身形管理花下不少苦功，究竟「Lisa螞蟻腰」是怎樣煉成的？

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第1招：排毒果汁

喜歡吃蔬果的Lisa，每天會喝一杯排毒果汁幫助代謝，有效幫助消化，同時促進腸胃蠕動，有助便便暢通。原來這個小習慣是受到隊友Jennie的影響！

不少女星愛喝「ABC果汁」，就是蘋果（Apple）、紅菜頭（Beetroot）、紅蘿蔔（Carrot）打成的蔬果汁，能喝到食材的纖維，完整吸收全食物的營養。

第2招：少食多餐不節食

Lisa曾於節目中公開貪吃食相，亦透露從不節食讓肚子捱餓。她的飲食模式為少食多餐，避免吃過量和暴飲暴食，一天3餐分為4餐，這樣不會容易胖。

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第3招：舞蹈練習3至4小時

作為全球人氣女團，每天進行練舞至3、4小時，演唱會時期訓練更高達6、7小時。由於平日已有大量運動量，故Lisa沒有刻意節食也不會肥胖。

▲ （IG圖片）

第4招：每周泰拳1至2次

綜藝真人騷《BLACKPINK House》曾直擊Lisa一周進行1至2次泰拳課程，平均每分鐘燃燒13卡路，半小時便能燃燒300卡以上，難怪Lisa一直維持這副不懂長肉的身材！

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