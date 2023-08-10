【2023中秋節】大馬人氣貓山王榴槤冰皮月餅　榴槤控限時早鳥價低至7折購禮券【內附連結】

▲ 原味貓山王及竹炭黑刺榴槤冰皮月餅。

臨近中秋佳節，市面上琳瑯滿目、色香味俱佳的冰皮月餅已經吸引了眾多美食愛好者的目光。你是否也在為選擇哪一款而煩惱？各位榴槤控有福啦！

現正值「水果之王」榴槤當造時節，想要被譽為「榴槤中的愛馬仕」的貓山王，還是軟滑綿糯的黑刺？馬來西亞人氣品牌「一個不榴Souled Out」今年帶著大熱「原味貓山王榴槤冰皮月餅」以及濃香馥郁的全新產品「竹炭黑刺榴槤冰皮月餅」登場，即日起至8月20日禮券以早鳥價低至7折發售，一次滿足榴槤迷的兩個慾望！

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除了其經典招牌口味「原味貓山王榴槤冰皮月餅」之外，今年更以「樹上黃金」黑刺打造全新「竹炭黑刺榴槤冰皮月餅」，將馬來西亞自然樹上熟成的黑刺果肉與冰涼軟薄的竹炭皮以黃金比例結合，濃郁滑順的口感配合馥醇獨特的奶油香，讓人一口咬下便能感受到濃郁綿密的榴槤香，享受榴香四溢的獨特滋味！

稀有高級的黑刺配合別緻亮麗的竹炭黑冰皮，為大家帶來視覺與味覺的雙重饕餮饗宴。

▲ 原味貓山王榴槤冰皮月餅。

早鳥優惠：由即日起到「一個不榴Souled Out」的線上eshop及多個銷售點，即可以超級早鳥價低至7折的超抵優惠價格購買榴槤冰皮月餅禮券（詳見下文附錄）。除此之外，今年「一個不榴Souled Out」新品及月餅款更在香港會議展覽中心美食博覽（攤位編號：1D-A21, A22, B17 & B19）上亮相，各位榴槤迷亦可現場即時以早鳥優惠價預購各款榴槤冰皮月餅。

▲ 竹炭黑刺榴槤冰皮月餅。

編輯：葉翠華