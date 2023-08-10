【星二代教育】黃浩然囝囝學跆拳道顯功架　棄名校轉讀新興國際校年學費近20萬

▲ 黃浩然最近為兩名兒子拍攝跆拳道踢腿造型照，盡顯學習成果。

47歲藝人黃浩然與近年成為靚太廚神的妻子莫家嘉（KaKa）結婚18年，育有一對兒子12歲的Kayden及10歲的Ransley。兩夫妻重視兒子的興趣發展，當中兒子正學習跆拳道考到綠藍帶。近日兩夫妻充當攝影師，為穿上跆拳道服的兒子拍攝踢腿造型照參賽，盡騷兒子的踢腿功架。

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黃浩然夫婦近日分享數張兩名兒子的跆拳道踢腿造型照，原來是為了參加攝影比賽，他們特意上到山頂包括凌霄閣對出草地等位置打卡，兩兄弟在夕陽下分別拍攝了多張單人照和雙人踢腿「較量」，獲不少藝人朋友包括蔡卓妍、黃翠如、陳山聰等留言大讚「勁呀」、「好型呀」、「勁到爆」！

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原本就讀傳統名人華仁小學的兒子，原來最近已轉校至新興國際學校「香港威雅學國際學校」（Wycombe Abbey School Hong Kong），黃浩然與KaKa也曾參與學校活動，到海灘執垃圾身教兒子關注環保。

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學校曾借出拍攝《I Swim》

位於香港仔田灣的香港威雅學校在2019成立，目前提供1至8年級的課程，中學部仍在籌備中，預計最快於2024年啟用。該校是ViuTV劇集《I Swim》的拍攝場地之一，作為名校「冠中書院」的校舍。

該校校長Howard Tuckett曾接受TOPick訪問表示，如學生有意到外國就讀寄宿學校，可率先在距離香港較近的地方嘗試體驗寄宿生活，而該校與內地3間威雅學校，即威雅杭州、威雅杭州或威雅南京取得連繫，可安排升讀9年級的學生到其中一間內地威雅學校，度過一年寄宿生活。

▲ 黃浩然為兩名兒子轉讀國際學校。（IG圖片）

學校亦提供寄宿學校銜接計劃，為每位有意到外國升讀寄宿學校的學生，度身定制有關的建議及規劃，校長Howard Tuckett指出，去年就有兩位學生入讀英國威雅公學。

校長︰每份功課20分鐘內做完

香港威雅學校屬私立男女校，着重學生的多方面發展。在學業方面，校方採用英語為主要教學語言，亦特別看重學生的中英文及數學能力。校方亦協助學生裝備自己，準備升讀世界各地的優秀中學，以及培養職場上必需的能力，包括解難、團體合作精神等。

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此外，校方提供多達40項課外活動供學生選擇，例如Lego班、攀石、園藝、巴西柔術、韓國流行音樂班等。校長明言，不希望學生放學後仍要埋頭做功課，每份功課可以在20分鐘內完成。現時香港威雅學校1至5年級全年學費18.8萬港元，6至8年級則為19.8萬港元，另有每年$35,000建設費。

曾讀名校華仁

黃浩然曾接受TOPick訪問時表示，升小時本來計劃兒子升讀國際學校，怎料派入名校華仁小學，就決定嘗試一下。不過，學校的功課頗多，他和太太也花了不少時間教功課。

在疫情「停課不停學」期間，由於屋企誘惑太多，兩夫妻更需加緊督促兒子學習，黃浩然坦然有時都覺得自己好煩，「好難控制，老婆都話聽到煩，何況兒子吧！惟有多提醒自己不要這麼煩。」如今轉讀國際學校，相信黃浩然不必再嘮叨，只需督促自己努力工作賺學費。

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責任編輯：林綺玲