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【文化差異】小紅書女力數「香港6大怪點」 1點遭網民公認最難頂：不要說了害人不淺

親子 13:58 2023/08/10

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有自稱「離異阿姨」的內地女，於8月2日在小紅書，力數香港有六大怪點！

香港人注重效率步伐快而聞名！有穿梭中港的內地女士在小紅書發帖，表示「香港有6大怪」，力數港人「怪行」，包括；鍾意揹背囊、走路快，其中一點更指公共交通工具及場所冷氣大，令網民公認最難頂，力斥「不要說了害人不淺！」。

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該內地女士自稱「離異阿姨」，於8月2日在小紅書，以「有人到了香港，總結香港有六大怪！」為題發帖，配上一張士及車輛停在旺角馬路的照片，文章列出6項港人文化、生活及飲食習慣，她更hashtag香港生活、真實的香港和香港印象。

第1怪：揹背囊

香港人每天出門不管男女老少都背雙肩包，裡面裝了什麼不知道了。

第2怪：喜歡牽手走路

香港的情侶、夫妻、無論老少在街上都喜歡牽手走路。

第3怪：冷氣大很冷

香港的地鐵，公交、出租車，商場及公共場所空調開的永遠都是特別大感覺很冷。

第4怪：雨天穿波鞋

香港人下雨天在街上很少有人穿拖鞋，基本都是運動鞋（波鞋）。

第5怪：走路快聲音小

香港人走路很快，但說話聲音很小。

第6怪：注重飲食

香港人特別喜歡綠葉菜，水煮放點蠔油或清炒，還特別喜歡吃白切雞（骨頭帶血絲的那種），蒸魚、飲食都是特別健康的，清淡，少油，少鹽的，因為注重飲食所以香港人也是全球人均壽命最長的城市。

貼文掀起網民熱議，大批人異口同聲否定樓主的第3點，「第三點求你別說啦」、「第三點絕不同意！以上機構死抱著不能超過25度，但實際溫度是28、9度！真的热死了」、「絕對認同這幾年我都快熱死了 坐地鐵會滴汗 好辛苦」、「今年就嚟東鐵線熱死，又臭，好Q臭，商場要入人地舖頭先有冷氣feel，人都癲」、「冷氣大？咪玩啦，港鐵熱死呀」，有網民更指有人走去港鐵投訴冷氣大，「都唔知邊啲人，走去投訴港鐵話冷氣大，搞到而家焗到死」。

更有網民著樓主先睇清楚香港的地理環境，「香港地方少，人口多，公共汽車很多人，不是內地地大物博，香港位於亞熱帶地方，早兩天36度，叫教細啲冷氣？真係可能中暑啊，出Po 嘅作者唔該睇清楚香港嘅地理位置先啦同埋地方。」

網民反列內地5大怪

另外有網民更列舉5大內地怪行，「1.你們大陸人不喜歡排隊，有位就插。2.說話大聲沒有禮貌。3.大鄉村出城甚麼都網紅甚麼都拍照。4.隨便在街上大小便，畜牲一樣。5.大陸人惡習太多，樓下補充」。

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責任編輯︰王明芳

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