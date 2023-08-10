【企好】黃偉文贈詞盼要挺直腰骨　Gin Lee曾被冷待信有日可企C位

▲ Gin Lee非常勤力。

Gin Lee（李幸倪）去年加盟英皇後，曝光率和演出機會不斷，而且密密出新歌，繼跳唱《Dum Dum》、R&B《單戀這件小事》，今年第三首派台作品《企好》，回歸拿手情歌。

填詞人黃偉文（Wyman）為她度身訂造，送上8字真言：「記住挺直腰骨企好」，既為Gin Lee音樂路打氣，也是永不過時的做人宗旨。

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▲ 新歌《企好》展示腰骨要直的風骨。（湯致遠攝）

相當勤力的Gin Lee，坦言目標在年底出夠5首歌，盼望在樂壇頒獎禮有好成績。而她一直渴望跟Wyman合作，加盟新公司後終可如願，亦很快跟對方二度合作。

Gin解說：「上次做《Dum Dum》，跟Wyman傾談了很久，知道他喜歡自由發揮，度身為歌手寫歌，所以今次我便完全沒有參予意見，期盼他給我一個『廚師發辦』的歌詞。」

做人要有骨氣

跟MIRROR合作無間的音樂人徐浩，第一次為Gin寫歌和監製，帶來一首很有Canto Pop風格的作品。而當收到歌詞後，她直言：「歌詞好中呀！好多句一睇到就會有感覺。」Wyman為歌名加了註腳，叫大家「記住挺直腰骨企好」。

Gin對歌詞便深有共鳴：「我覺得這8個字好有畫面，因為生活上經常會遇到挫折，不論是失戀、工作或家庭問題，都會令大家垂頭喪氣，這首歌可以互相鼓勵，學識挺直腰骨撐落去，同時要珍惜和關心眼前人。」

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向來予人硬朗感覺的Gin，坦承自己個性確很捱得。「當然我都有不Tough的時候，但我是很堅持的人，以唱歌為例，無論面對任何困難，我都會把它克服，堅持做到為止。」

出道十多年，現時已被認為樂壇小天后，Gin不諱言也有被不看好的時候。「最初未來港發展時，音樂事業剛剛起步，不斷要找尋演出機會，常會聽到冷言冷語，也遇過不少不公平的待遇。」

她憶述其中一次難忘經驗：「曾經自己為一個演出做好了準備，最後主辦方卻把表演給了另一位名氣較高，但明顯沒有準備過的歌手，自己連唱一句的機會都沒有。不過我沒有氣餒，唯有安慰自己要繼續努力，總有一天會被人認同，可以有企『C位』的機會。」

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遇抨擊不氣餒

Gin 2010年從馬來西亞來港，當時她參加《超級巨聲2》的踢館賽，成功打開知名度。初來港時，她一句廣東話都不識，就用煲劇和讀報方式，努力練習廣東話，而她最難忘還是要入錄音室唱廣東歌。

Gin憶述：「當年唱《今天終於一人回家》，因我廣東話不好，要練好耐，逐隻字去執，去學咬字、感情運用，那是甚麼都不能得心應手的階段，每次再唱這首歌，都會回想那時候的感覺，有很多困難要克服，幸而它可以成為一首好多人識的歌，故辛苦也是有價值和意義。」

憑著堅持和努力，一步步唱到在樂壇穩佔一席位，期間自然也有不少考驗，要做到腰骨挺真，也並不容易。

▲ 非常勤力的她，期望年底樂壇頒獎禮有好成績。(湯致遠攝)

Gin認同：「我相信不論甚麼行業，要做到問心無愧都不易，但做公眾人物尤其艱難，因為藝人的工作和言行會被放大十倍，更容易受到抨擊，心理壓也會更大。」

工作上如遇到要抉擇，她會盡量作出平衡，先去接受別人意見。「譬如我很想做A，但別人提議做B，我會選擇先相信對方，如果結果出來確是成功，便證明對方沒錯，否則下次我就會堅持自己信法，這並非妥協，而是要放開想法，有時太堅持自我，會變成框架，反而不能進步。」

▲ 5月受邀到匈牙利布達佩斯。

難忘首到羅馬表演

Gin Lee音樂路漸入佳境，今年5月還衝出亞洲，受邀到匈牙利布達佩斯為當地一個晚宴表演，並唱出3首廣東歌。現在記起，她仍十分興奮。「以前去過一次布達佩斯，今次是疫情以來首次歐遊，出發前都好緊張，要準備好多衣服，因為當地好很多歷史古跡，故都想跟同事四出拍照打卡留念。」

她記得多年前亦試過去羅馬表演，更是她首次去歐洲，印象難忘。「當時我要去為一個宮廷活動表演，因為場地規定不準唱流行曲，指定要唱古典或音樂劇歌曲，最後我演唱了百老匯音樂劇《貓》的歌曲《Memory》。自己是教徒，能去羅馬朝聖自然很開心，還有機會見到教宗，去了很多教堂，感覺很震撼。」

Gin的另一個旅行心願，是可以去從未到過的巴黎，親身感受浪漫城市的魅力，也渴望以到訪時裝周，現時在新公司的資源配合下，可能不久便有機會展開她第一個世界巡迴演出。

化粧：Circle Cheung @ndco.co

髮型：Eve Chiu @w.work.shop

服裝：@jacquemus @farfetch

場地：The Uncommon

記者：區家歷