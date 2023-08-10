【寵愛Pet Pet】李君妍感激周嘉洛交足戲助攻爆喊　孫慧雪客串演醜女

TVB劇《寵愛Pet Pet》內，毒狗案Big Boss身份終於在昨晚（8月9日）揭曉，原來是李君妍飾演的唐利華！

汪聲仁（周嘉洛飾）和金惠婷Paula（林夏薇飾）發現利華有古怪，經暗中追查發現利華是殺狗兇手，利華被揭穿後發難擸𠝹刀襲擊兩人，過程中Paula不慎被劃傷手，幸好警察及時趕到將利華繩之於法。

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君妍事前做足準備

利華四出放毒罐頭殺死浪浪（流浪狗），是因其愛犬晴晴曾被流浪狗咬傷，晴晴後來透過阿仁向利華剖白，原來當日是因牠太百厭才會被咬傷，並謂曾吃下毒罐頭試圖阻止利華再傷害其他狗狗，利華知道真相後崩潰爆喊。

講到今次飾演毒狗兇手，君妍坦言事前做了不少準備功夫，因為本身沒有養過小動物，要靠幻想才能代入角色，她說：「我將狗狗轉化為親人咁去幻想，好彩劇入面有啲我同狗狗互動嘅Flash Back場口，變相之後嘅喊戲我可以諗番個畫面去入戲。」

感激嘉洛帶入戲

講到爆喊戲，君妍謂非常感激嘉洛幫忙帶入戲：「鏡頭Take我反應時佢負責講對白，就算鏡頭影唔到佢，佢都會好有感情咁去講，而唔係好Hea咁，咁樣出嚟效果會好大分別，佢係一個好好嘅對手。」

提到拿着𠝹刀與薇薇對峙場口，君妍透露：「同薇薇好耐之前已經合作過，大家都好Friend，拍攝前大家都練習咗好多次確保安全，因為我哋都好信任大家，所以都好放膽去做嗰啲動作。」

至於最難忘的事，君妍透露：「拍呢場戲時其實好熱，加上我全身着晒黑色嘅衫，喺山頂上又冇瓦遮頭，係冒住中暑危機去拍呢場戲！」

另外，監製陳耀全（Andy）透露，嘉洛每當拍攝動作場口時便會啟動認真Mode：「佢平時拍文戲時會表現得輕鬆啲，但佢一接觸動作場口時就會好認真，好專心去聽武指講解拍攝嘅動作。」

感激監製Andy：好留意每個演員

對於獲不少網友讚靚女，君妍笑言：「好多謝大家嘅稱讚，證明我好勤力咁保養係冇白費。其實除咗靚之外，我都希望觀眾留意到我飾演嘅角色，係花咗唔少心思同努力。之後拍咗幾套劇都係我未試過嘅角色，希望大家繼續留意我嘅演出。」

她亦很感謝監製Andy對她信任：「今次個角色好有挑戰性同發揮，佢睇到我另外嘅一面係我自己都睇唔到嘅，好多謝佢畀機會同相信我係做得到，原來佢係好留意每一個演員。」

孫慧雪醜女大翻身

此外，在昨晚，另一位女神孫慧雪亦驚喜客串，她還帶上愛犬Moji一同演出。

雪雪在劇中上演醜女大翻身，由Hea爆宅女搖身變成索爆女神，而Moji亦會一同大變身，由污糟狗變靚狗，場面搞笑。