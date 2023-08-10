【創新煮意】6色水果手工意粉繽紛登場 檸檬螺旋藻味清新又健康

想品嚐高級「打卡」美食，何不自己動手？意大利經典手工意粉品牌阿布素（Rustichella d’Abruzzo）推出創新的水果口味寬管粉，即將在香港首度登場！六款水果口味寬管粉揉合創新以及傳統意大利工藝，色彩鮮艷奪目，加上多變的配搭，上班族隨時在家能夠煮出高級餐廳的質感！

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6款色彩繽紛的水果口味寬管粉，天然成份，不含人造色素。部分口味更加入新鮮果汁或果泥，配以優質杜蘭小麥粉，揉捏成獨特寬管狀，帶來真正色、香、味俱全的高質寬管粉，非常適合在家享用或與閨蜜打卡！

▲ 水果粉有6種口味，分別為淺綠色的香檸檬味、湖水藍色的螺旋藻香檸檬味、紅色的紅石榴味、橙色的芒果南瓜味、青綠色的奇異果味及黃色的菠蘿味。

水果口味寬管粉各有不同特「色」，分別為淺綠色的香檸檬味、湖水藍色的螺旋藻香檸檬味、紅色的紅石榴味、橙色的芒果南瓜味、青綠色的奇異果味及黃色的菠蘿味，為寬管粉增添視覺衝擊。

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