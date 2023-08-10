  • 28°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 17:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新手爸媽】江若琳開始學習獨力湊B生涯　神隊友蕭唯展幫忙：是時候展示父母的愛

娛樂 16:37 2023/08/10

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

江若琳正式開始湊B生活！

江若琳（Elanne）兩個月前於社交網報喜，順利誕下囝囝Owen，新手媽媽江若琳不時於IG分享湊仔日常。昨日江若琳發長文透露陪月姨姨「功成身退」，今日她要開始獨力照顧兩個月大的囝囝。

昨日（8月9日）江若琳分享兩張母子合照，只見她笑咪咪望著囝困Owen，字裡行間江若琳更自我打氣：「沒有陪月姨姨的日子，媽咪會努力加油！用盡成副心機去照顧你，愛錫你，我相信好快你都會情深款款咁對住阿媽架。」

【娛圈喜事】江若琳報喜宣布囝囝出世　透露過程驚險：拼盡所有力氣保護你

兩個月前江若琳誕下兒子！（取自instagram）

【婆媳關係】江若琳激讚奶奶好相與從不吵架　網民一句突破盲點

凌晨起身餵奶

今日（8月10日）江若琳正式開展湊B生涯，她於凌晨兩點多分享囝囝熟睡的照片，估計江若琳剛剛餵完「夜奶」，當中她寫道：「獨力湊仔生涯正式長開．但我樂意，將來一定會回味每一個同你通頂的晚上」。

至於「神隊友」老公蕭唯展為太太分擔下，同一時間他於IG分享抱著囝囝的照片，看似幫BB「掃風」，他留言說：「我們從陪月姨姨接手的第一天，好掛住佢，是時候展示父母的愛，奧雲B都算乖豬」

相隔數小時，江若琳再上載一張囝囝照片，她提及時間為「06:46」，看來這位新手媽媽親力親為湊B。

點擊圖片放大
+6
+5

發長文感謝陪月姐姐

昨日江若琳上載陪月姨姨照顧兒子Owen的照片，她更撰長文感謝對方，坦言很捨不得陪月姨姨，大讚對方照顧周到，因此兩個月來，她坐月坐得很好，笑言「每日3餐好似去左餐廳咁，不同湯水正到暈！」

另外陪月娟姨更充當「心理輔導」，江若琳說：「雖然係產後我會有幾日唔知做咩情緒低落，佢會即刻係食材上俾d平和安神既湯水我飲，又會同我傾心事，所以我轉頭就無事」

最新影片推介：關嘉敏專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】關嘉敏曾為「過檔」TVB飽受負評喊足3日　哽咽感謝父母不離不棄

她又透露這兩個月來，陪月教曉她不少湊bb心得，對新手爸媽來講十分重要，亦給予她和囝囝有好多安全感。

當中江若琳寫道：「我仔每次見到娟姐都情深款款咁，真正眠乾睡濕照顧個個係佢，謝謝佢照顧到我仔肥肥白白，最難湊既日子有娟姨幫我頂晒9成時間，佢真係好專業好有魄力，我佩服得五體投地。」

江若琳的陪月姨姨已功成身退！（取自instagram）

【娛圈喜事】江若琳報喜宣布囝囝出世　透露過程驚險：拼盡所有力氣保護你

江若琳：我要強大獨立

最後江若琳稱未來既日子，她沒有人依賴，更自我打氣說：「我要強大要獨立照顧好我個奧雲仔啦！我知道會有一段時間會好唔慣，好似突然少左一個長輩係屋企咁，但我會努力適應，未來既大挑戰黎啦，我相信我可以做到，多謝娟姐！仔 請多多指教，唔好蝦阿媽。」

不少網民留言表示感同身受，亦為江若琳打氣，當中包括「媽媽，做做下就上手㗎啦」、「Add oil, 過來人，做媽媽都會經歷過，不要擔心，我得你都得」等。

點擊圖片放大
+5
+4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星育兒】讚洪永城刨書研習育兒夫婦禁講BB話　梁諾妍拒當虎媽奉行自由教養
16:41 2022/10/31
【明星育兒】讚洪永城刨書研習育兒夫婦禁講BB話　梁諾妍拒當虎媽奉行自由教養
【新手爸媽】何雁詩與鄭俊弘為兒子擺半歲宴　Stephanie有意火速「追多個」？
17:54 2022/12/01
【新手爸媽】何雁詩與鄭俊弘為兒子擺半歲宴　Stephanie有意火速「追多個」？
【新手爸媽】Elva湊仔「困獸鬥」似工人一度迷失　倪晨曦︰把握5分鐘MeTime扮靚
18:16 2023/07/15
【新手爸媽】Elva湊仔「困獸鬥」似工人一度迷失　倪晨曦︰把握5分鐘MeTime扮靚

你可能感興趣

【明星育兒】讚洪永城刨書研習育兒夫婦禁講BB話　梁諾妍拒當虎媽奉行自由教養
16:41 2022/10/31
【明星育兒】讚洪永城刨書研習育兒夫婦禁講BB話　梁諾妍拒當虎媽奉行自由教養
【新手爸媽】何雁詩與鄭俊弘為兒子擺半歲宴　Stephanie有意火速「追多個」？
17:54 2022/12/01
【新手爸媽】何雁詩與鄭俊弘為兒子擺半歲宴　Stephanie有意火速「追多個」？
【新手爸媽】Elva湊仔「困獸鬥」似工人一度迷失　倪晨曦︰把握5分鐘MeTime扮靚
18:16 2023/07/15
【新手爸媽】Elva湊仔「困獸鬥」似工人一度迷失　倪晨曦︰把握5分鐘MeTime扮靚
江伊晴 蕭唯展 娛樂人物職業 演員 歌手 新手爸媽 爸媽心聲

最高瀏覽

【李玟離世】李玟6月曾在酒店輕生未遂　Bruce照赴夏威夷有原因
15:38 2023/08/09
【李玟離世】李玟6月曾在酒店輕生未遂　Bruce照赴夏威夷有原因
【接連不幸】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤拒電療化療　醫生揭4類高危人士及病徵
15:45 2023/08/09
【接連不幸】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤拒電療化療　醫生揭4類高危人士及病徵
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀
13:56 2023/08/08
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀