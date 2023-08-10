【新手爸媽】江若琳開始學習獨力湊B生涯　神隊友蕭唯展幫忙：是時候展示父母的愛

▲ 江若琳正式開始湊B生活！

江若琳（Elanne）兩個月前於社交網報喜，順利誕下囝囝Owen，新手媽媽江若琳不時於IG分享湊仔日常。昨日江若琳發長文透露陪月姨姨「功成身退」，今日她要開始獨力照顧兩個月大的囝囝。

昨日（8月9日）江若琳分享兩張母子合照，只見她笑咪咪望著囝困Owen，字裡行間江若琳更自我打氣：「沒有陪月姨姨的日子，媽咪會努力加油！用盡成副心機去照顧你，愛錫你，我相信好快你都會情深款款咁對住阿媽架。」

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▲ 兩個月前江若琳誕下兒子！（取自instagram）

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凌晨起身餵奶

今日（8月10日）江若琳正式開展湊B生涯，她於凌晨兩點多分享囝囝熟睡的照片，估計江若琳剛剛餵完「夜奶」，當中她寫道：「獨力湊仔生涯正式長開．但我樂意，將來一定會回味每一個同你通頂的晚上」。

至於「神隊友」老公蕭唯展為太太分擔下，同一時間他於IG分享抱著囝囝的照片，看似幫BB「掃風」，他留言說：「我們從陪月姨姨接手的第一天，好掛住佢，是時候展示父母的愛，奧雲B都算乖豬」

相隔數小時，江若琳再上載一張囝囝照片，她提及時間為「06:46」，看來這位新手媽媽親力親為湊B。

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發長文感謝陪月姐姐

昨日江若琳上載陪月姨姨照顧兒子Owen的照片，她更撰長文感謝對方，坦言很捨不得陪月姨姨，大讚對方照顧周到，因此兩個月來，她坐月坐得很好，笑言「每日3餐好似去左餐廳咁，不同湯水正到暈！」

另外陪月娟姨更充當「心理輔導」，江若琳說：「雖然係產後我會有幾日唔知做咩情緒低落，佢會即刻係食材上俾d平和安神既湯水我飲，又會同我傾心事，所以我轉頭就無事」

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她又透露這兩個月來，陪月教曉她不少湊bb心得，對新手爸媽來講十分重要，亦給予她和囝囝有好多安全感。

當中江若琳寫道：「我仔每次見到娟姐都情深款款咁，真正眠乾睡濕照顧個個係佢，謝謝佢照顧到我仔肥肥白白，最難湊既日子有娟姨幫我頂晒9成時間，佢真係好專業好有魄力，我佩服得五體投地。」

▲ 江若琳的陪月姨姨已功成身退！（取自instagram）

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江若琳：我要強大獨立

最後江若琳稱未來既日子，她沒有人依賴，更自我打氣說：「我要強大要獨立照顧好我個奧雲仔啦！我知道會有一段時間會好唔慣，好似突然少左一個長輩係屋企咁，但我會努力適應，未來既大挑戰黎啦，我相信我可以做到，多謝娟姐！仔 請多多指教，唔好蝦阿媽。」

不少網民留言表示感同身受，亦為江若琳打氣，當中包括「媽媽，做做下就上手㗎啦」、「Add oil, 過來人，做媽媽都會經歷過，不要擔心，我得你都得」等。

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