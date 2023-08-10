【複雜關係】女子與同學樣貌相似驗DNA　揭開驚人身世「母親」竟是綁架犯

▲ Sheldon在校園遇見和自己外貌相同的姐妹Cassidy。（網上圖片）

結婚是人生一大重要事項，每位父親也希望自己能夠握著女兒的手走過婚禮殿堂。不過近日南非開普敦一名26歲新娘就由兩位父親一起帶著她走過婚禮，而其中一名「父親」居然曾經是綁架者的丈夫。

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根據美國紐約郵報報道，1997年4月27日女子Solomon因為一直以來受孕失敗，渴望組織家庭的她，決定假裝成護士，並到格魯特舒爾醫院（Groote Schur Hospital）偷走一名女嬰，與丈夫Michael一同撫養，而那名嬰兒叫Miche Zephany Sheldon。

儘管Solomon偷走嬰兒，但一直以來悉心照顧她，猶如親生女兒般。但「紙包不住火」，秘密還是被揭露出來，多年後，Sheldon在高中認識一名叫Cassidy的新生，令人感到意外的是，兩人外貌接近一模一樣，最後學校社工為二人進行DNA測試，發現兩人居然是親生姊妹，最後Sheldon得知Solomon與Michael並非自己的親生父母，終於在2015年與親生父母相認。

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對於突然發生的一切，Sheldon一時難以適應，儘管Solomon與Michael並非她的親生父母，但一直以來悉心照顧她。在她從小的認知中，二人就是她的父母，她明白親生父母當年一定十分痛苦，但她與親生父母已失去連繁，反而與Solomon和Michael有更深入關係。後來她得知「養母」因綁架而被捕，判處監禁10年後，Sheldon力挺對方並非壞人，是養育自己的母親。

每個人都在這個過程中受傷了，我們都需要治癒。

Sheldon不討厭養母，但Solomon因為其罪行而無法參加養女的婚禮。不過，Sheldon依然邀請養父Michael帶領她一同步入婚禮殿堂，而親生父親Morne對此感到相當不滿，認為養父是其中一個原因導致父女失散多年。不過，愛女心切的Morne最後還是點頭同意，女兒也感激親父體諒，更形容此事為奇蹟，希望兩家人能拉近關係。

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責任編輯︰王明芳